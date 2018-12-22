chico написав:Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі? Чи, можливо, є якісь ліміти? Комісій же при таких кроках не повинно бути? Чи є кращий/швидший варіант зняття з Ощадного? Якщо є ліміти на зняття, то чи реально подібну суму перевести на картку іншого банку і там зняти чи ліміти не дадуть?
Банкомат виглядає найвужчим місцем у вашій схемі. Власних банкоматів у ТАСа мало і невідомо якими купюрами буде заправлений ваш екземпляр, а у чужих знімати з Платівки по 1-2к - це біль для такої суми. Простіше замовити і зняти у касі або частково каса/частково банкомат. Можна і на картку іншого банку через ТАС2Ю (на даний момент безкоштовно). Підсумок: у середині ТАСа проблем з перекидками немає, але вузьким місцем може бути фізичне отримання готівки, тому про нього краще потурбуватися заздалегідь.
chico написав:Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі? Чи, можливо, є якісь ліміти? Комісій же при таких кроках не повинно бути? Чи є кращий/швидший варіант зняття з Ощадного? Якщо є ліміти на зняття, то чи реально подібну суму перевести на картку іншого банку і там зняти чи ліміти не дадуть?
Банкомат виглядає найвужчим місцем у вашій схемі. Власних банкоматів у ТАСа мало і невідомо якими купюрами буде заправлений ваш екземпляр, а у чужих знімати з Платівки по 1-2к - це біль для такої суми. Простіше замовити і зняти у касі або частково каса/частково банкомат. Можна і на картку іншого банку через ТАС2Ю (на даний момент безкоштовно). Підсумок: у середині ТАСа проблем з перекидками немає, але вузьким місцем може бути фізичне отримання готівки, тому про нього краще потурбуватися заздалегідь.
curiousobro написав:+ Финмон Он может блокануть деньги до выяснения.
100%. Я в пятницу снимал 49 тыс, нужно было пятьдесят, но не хотелось ждать в очереди к менеджеру. Все суммы выше 50 тыс нужно согласовывать у начотделения. И всё равно у кассы стоял минут двадцать, пока Киев не разрешил выдачу.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 23 гру, 2018 18:28, всього редагувалось 1 раз.
TASCOMBANK Оформили и получили по акции Виику. Собираемся за кордон. Положили на карту валюту примерно неделю назад. Два раза платили в интернете с валютного счета без проблем. Но сегодня при попытке снова оплатить валютой картой в интернете получаем отказ с формулировкой недостаточно коштив, хотя карта заряжена достаточно. Звоним в КЦ и слышим - нужно внести 365 грн. абонплаты за карту. Объясняем, что карта акционная и год можно работать бесплатно. На том конце проверяют и говорят, что карта действительно акционная, проблему исправят и перезвонят. Проходит три с половиной часа. Никто не звонит, а платить нужно сегодня. Снова звоним в КЦ. Там говорят, что техподдержка выходная и вам перезвонят аж в среду 26 декабря в рабочий день. И никаких вариантов нет. Приплыли Это 4 (ЧЕТЫРЕ) дня по вине банка невозможно пользоваться картой, платеж, который необходимо было сделать сегодня невозможно сделать и ты получаешь убытки и проблемы. Ты улетаешь, а так называемая мультивалютная карта не работает. Представитель, объясните, пжт, ТАС - это солидный банк или консервная банка, которой плевать на своих клиентов?