RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2224222522262227>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:01

  chico написав:Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі? Чи, можливо, є якісь ліміти? Комісій же при таких кроках не повинно бути? Чи є кращий/швидший варіант зняття з Ощадного? Якщо є ліміти на зняття, то чи реально подібну суму перевести на картку іншого банку і там зняти чи ліміти не дадуть?

Банкомат виглядає найвужчим місцем у вашій схемі. Власних банкоматів у ТАСа мало і невідомо якими купюрами буде заправлений ваш екземпляр, а у чужих знімати з Платівки по 1-2к - це біль для такої суми. Простіше замовити і зняти у касі або частково каса/частково банкомат. Можна і на картку іншого банку через ТАС2Ю (на даний момент безкоштовно). Підсумок: у середині ТАСа проблем з перекидками немає, але вузьким місцем може бути фізичне отримання готівки, тому про нього краще потурбуватися заздалегідь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:03

  ishvara написав:
  Goodman написав:
  ishvara написав:Схема: СЭП с Привата за 3 грн на Ощадний в ТАС и оттуда сразу на Плативку -рабочая? Как быстро СЭП с Привата зайдет?


100% рабочая. Но уже не быстро. Смотрите регламент, в выходные СЭП не работает (Просто Приват не отправит).

А если в среду отправлю с Привата, сколько ТАС будет зачислять на Ощадный?

Зараховують швидко. Залежить від того, коли саме у середи відправить Прихват.
P.S. щоб Прихват відправив у середу платіж маєте сформувати у вівторок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:03

  klug написав:
  chico написав:Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі? Чи, можливо, є якісь ліміти? Комісій же при таких кроках не повинно бути? Чи є кращий/швидший варіант зняття з Ощадного? Якщо є ліміти на зняття, то чи реально подібну суму перевести на картку іншого банку і там зняти чи ліміти не дадуть?

Банкомат виглядає найвужчим місцем у вашій схемі. Власних банкоматів у ТАСа мало і невідомо якими купюрами буде заправлений ваш екземпляр, а у чужих знімати з Платівки по 1-2к - це біль для такої суми. Простіше замовити і зняти у касі або частково каса/частково банкомат. Можна і на картку іншого банку через ТАС2Ю (на даний момент безкоштовно). Підсумок: у середині ТАСа проблем з перекидками немає, але вузьким місцем може бути фізичне отримання готівки, тому про нього краще потурбуватися заздалегідь.

+ Финмон
Он может блокануть деньги до выяснения.
curiousobro
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По вику смена пина за кредитные в грейсе?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:13

  curiousobro написав:+ Финмон
Он может блокануть деньги до выяснения.

100%. Я в пятницу снимал 49 тыс, нужно было пятьдесят, но не хотелось ждать в очереди к менеджеру. Все суммы выше 50 тыс нужно согласовывать у начотделения.
И всё равно у кассы стоял минут двадцать, пока Киев не разрешил выдачу.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 23 гру, 2018 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 18.05.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:18

Горячая линия и техподдержка

TASCOMBANK Оформили и получили по акции Виику. Собираемся за кордон. Положили на карту валюту примерно неделю назад. Два раза платили в интернете с валютного счета без проблем.
Но сегодня при попытке снова оплатить валютой картой в интернете получаем отказ с формулировкой недостаточно коштив, хотя карта заряжена достаточно.
Звоним в КЦ и слышим - нужно внести 365 грн. абонплаты за карту. Объясняем, что карта акционная и год можно работать бесплатно. На том конце проверяют и говорят, что карта действительно акционная, проблему исправят и перезвонят.
Проходит три с половиной часа. Никто не звонит, а платить нужно сегодня.
Снова звоним в КЦ. Там говорят, что техподдержка выходная и вам перезвонят аж в среду 26 декабря в рабочий день. И никаких вариантов нет.
Приплыли :shock:
Это 4 (ЧЕТЫРЕ) дня по вине банка невозможно пользоваться картой, платеж, который необходимо было сделать сегодня невозможно сделать и ты получаешь убытки и проблемы.
Ты улетаешь, а так называемая мультивалютная карта не работает.
Представитель, объясните, пжт, ТАС - это солидный банк или консервная банка, которой плевать на своих клиентов?
Олег1964
 
Повідомлень: 66
З нами з: 03.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:20

  klug написав:
  ishvara написав:
  Goodman написав: 100% рабочая. Но уже не быстро. Смотрите регламент, в выходные СЭП не работает (Просто Приват не отправит).

А если в среду отправлю с Привата, сколько ТАС будет зачислять на Ощадный?

Зараховують швидко. Залежить від того, коли саме у середи відправить Прихват.
P.S. щоб Прихват відправив у середу платіж маєте сформувати у вівторок.

В четверг зачислит ТАС?
ishvara
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 09.12.12
Подякував: 178 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:28

ishvara В среду.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 18.05.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:32

  chico написав:Чи є кращий/швидший варіант зняття з Ощадного?

Есть. Прийти в кассу и снять.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3821
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58

  Lost написав:а разве по плативке начисляют бонусы?!? :wink:

Кеш-бэк - 0,5%. В моём случае была коммуналка по интернету.
reef
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 28.08.07
Подякував: 138 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2224222522262227>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, liliya_logical, Oktawa, sens, THB, WachtAmRhein, wig, хуторянка і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.