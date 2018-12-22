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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:15
chico написав:
Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі?
Ощадный - ПЛАТИВКА - банкомат. И как писАли - замучаетесь сумму снимать с банкомата.
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THB
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:48
При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел.
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:55
Avatar написав:
При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел.
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?
Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.
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Flamingo
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:17
Flamingo написав: Avatar написав:
При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел.
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?
Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.
может это акционная?
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ol_zy
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:20
reef написав: Lost написав:
а разве по плативке начисляют бонусы?!?
Кеш-бэк - 0,5%. В моём случае была коммуналка по интернету.
Это вы "круто" поступаете - получать кэшбек 0,5% со своих вместо 5% за кредитные Большой пятёрки...
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Vorlon
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:28
ol_zy написав: Flamingo написав: Avatar написав:
При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел.
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?
Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.
может это акционная?
По любой Виике - акционной и нет - если она так и не была активирована - 365 грн. не списываются никогда.
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Flamingo
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:34
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qwerty124
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:37
Vorlon вел речь не о этих 5%. До конца декабря по обычной Б5 кэшбек на оплату коммуналки - 5%
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Flamingo
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:48
Flamingo написав:
Vorlon вел речь не о этих 5%. До конца декабря по обычной Б5 кэшбек на оплату коммуналки - 5%
я не знал
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reef
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