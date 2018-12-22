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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:15

  chico написав:Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі?

Ощадный - ПЛАТИВКА - банкомат. И как писАли - замучаетесь сумму снимать с банкомата.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:48

При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел. :)
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?
Avatar
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:55

  Avatar написав:При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел. :)
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?

Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:17

  Flamingo написав:
  Avatar написав:При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел. :)
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?

Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.

может это акционная?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:20

  reef написав:
  Lost написав:а разве по плативке начисляют бонусы?!? :wink:

Кеш-бэк - 0,5%. В моём случае была коммуналка по интернету.

Это вы "круто" поступаете - получать кэшбек 0,5% со своих вместо 5% за кредитные Большой пятёрки...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:28

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  Avatar написав:При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел. :)
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?

Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.

может это акционная?

По любой Виике - акционной и нет - если она так и не была активирована - 365 грн. не списываются никогда.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:34

Vorlon
5% - WorldPudra. https://tascombank.ua/documents/oficial ... 101218.pdf
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:37

  qwerty124 написав:Vorlon
5% - WorldPudra. https://tascombank.ua/documents/oficial ... 101218.pdf

Vorlon вел речь не о этих 5%. До конца декабря по обычной Б5 кэшбек на оплату коммуналки - 5%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:48

  Flamingo написав:
  qwerty124 написав:Vorlon
5% - WorldPudra. https://tascombank.ua/documents/oficial ... 101218.pdf

Vorlon вел речь не о этих 5%. До конца декабря по обычной Б5 кэшбек на оплату коммуналки - 5%

я не знал
reef
 
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