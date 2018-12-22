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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

по Пудре лютуют ? Жену в отделение отправлять или может есть какая форма заполнения ,для просчета нальют ли ? Очень не хо , облом по кредит лимиту получить...без него , она не актуальна..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:48

кто-нибудь выводил вебмани WMZ на виику? Процент пишет 2% + 3$, но вот сработает ли вообще?
N0mad
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Повідомлень: 350
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Подякував: 20 раз.
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