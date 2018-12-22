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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:39
по Пудре лютуют ? Жену в отделение отправлять или может есть какая форма заполнения ,для просчета нальют ли ? Очень не хо , облом по кредит лимиту получить...без него , она не актуальна..
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lincoln2
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:48
кто-нибудь выводил вебмани WMZ на виику? Процент пишет 2% + 3$, но вот сработает ли вообще?
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N0mad
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