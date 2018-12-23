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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

по Пудре лютуют ? Жену в отделение отправлять или может есть какая форма заполнения ,для просчета нальют ли ? Очень не хо , облом по кредит лимиту получить...без него , она не актуальна..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:48

кто-нибудь выводил вебмани WMZ на виику? Процент пишет 2% + 3$, но вот сработает ли вообще?
N0mad
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:50

  N0mad написав:кто-нибудь выводил вебмани WMZ на виику? Процент пишет 2% + 3$, но вот сработает ли вообще?


а это (законно) т.е. не стрёмно? вебманю вроде как запретили?
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 23 гру, 2018 22:53, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:50

  Flamingo написав:
  Avatar написав:При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебетки с КБ 1% не нашел и ушел. :)
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?

Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.

Спасибо!
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:57

интересно по WC:
- если нет на счёте гривен, но есть доллары они спишут эти 365 грн. годовой комиссии с долларового счёта?
- если срок карты истёк, она автоматически перевыпуститься или нужны какие то телодвижения?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:23

  Flamingo написав:
  Avatar написав:При оформлении Вики в кред. лимите отказали, карту выпустили, прислали на отделение. Хотел на днях забрать карту, но кассир 20 минут не могла разобраться с программой, а поскольку время поджимало, смысла париться ради такой дебеткис КБ 1% не нашел и ушел. :)
Вопрос к знатокам и/или представителю: если карта не выдана фактически, будет ли комиссия 365 грн взиматься когда-нибудь?

Для активации карты Вы вначале должны внести свои 365 грн. Если не внесли - карту просто не активируют. Поэтому в Вашем случае 365 грн. просто неоткуда списать.

Щодо активації і щорічної оплати ділюсь новинкою). За моєю рекомендацією, знайомі оформили акційну WC і недавно отримали її. Також за порадою, щоб перевірити чи вона дійсно акційна, тобто активна до оплати комісії - поповнили мобільний з неї. Все супер - успішно пройшло за кредитні. Ну, кажу, значить, спокійно свої закидайте: і тут опа і мінус 365... розбираються тепер. Але так виглядає, що активна вона і до внесення своїх). Тож акуратно там.
chico
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

uaprofi написав:интересно по WC:
- если нет на счёте гривен, но есть доллары они спишут эти 365 грн. годовой комиссии с долларового счёта?
- если срок карты истёк, она автоматически перевыпуститься или нужны какие то телодвижения?


1) Не спишут
2) Нужны телодвижения
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:35

  Фантом написав:
  curiousobro написав:+ Финмон
Он может блокануть деньги до выяснения.

100%. Я в пятницу снимал 49 тыс, нужно было пятьдесят, но не хотелось ждать в очереди к менеджеру. Все суммы выше 50 тыс нужно согласовывать у начотделения.
И всё равно у кассы стоял минут двадцать, пока Киев не разрешил выдачу.

Дякую всім, хто відгукнувся. кілька питань назустріч: а оці 49 000 банкомат не видав? І хіба це сума достатня для фінмону? Хто ж їм гроші занесе, якщо назад не забрати. Тобто в касі таки Вам 49 000 віддали, а якби більше - то вже треба начальника якось вмовляти?
chico
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:40

  THB написав:
  chico написав:Підкажіть, будь ласка, наскільки легко з Ощадного вивести кошти. Маючи умовно 100 000 на ощадному, чи можна їх перевести на Week End чи B5 (можливо, розділивши суму між обома), і того ж дня зняти в банкоматі?

Ощадный - ПЛАТИВКА - банкомат. И как писАли - замучаетесь сумму снимать с банкомата.

А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:05

  Faceless написав:
uaprofi написав:интересно по WC:
- если нет на счёте гривен, но есть доллары они спишут эти 365 грн. годовой комиссии с долларового счёта?
- если срок карты истёк, она автоматически перевыпуститься или нужны какие то телодвижения?


1) Не спишут
2) Нужны телодвижения

Если не спишут и не будет своих 365 грн., то значит карту заблокируют. Если заблокируют, то свои доллары снять получается будет невозможно, а значит надо будет вносить свои 365 грн. для разблокировки. Вывод - если картой пользоваться не планируете - лучше свою валюту перекинуть на Сбер и не экспериментировать - спишут валюту или не спишут!
Flamingo
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