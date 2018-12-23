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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:18

  chico написав:А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)

Які 12,5% ви маєте на увазі?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:31

  chico написав:А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)


12.5 не замануха, их каждый день видно в тас2ю
По поводу вытягивания - нужно привыкать свои доходы обелять, иначе вопросы будут во всех банках.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:36

  Son of Sun написав:
  chico написав:А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)

Які 12,5% ви маєте на увазі?

Мається на увазі, тримати свої кошти, поки не знадобляться на Ощадному рахунку під теперішні 12,5%. І відсоток непоганий і доступ в теорії мав би бути, але от якраз дискутуємо, що з доступом можуть виникнути питання
chico
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:42

  curiousobro написав:
  chico написав:А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)


12.5 не замануха, их каждый день видно в тас2ю
По поводу вытягивания - нужно привыкать свои доходы обелять, иначе вопросы будут во всех банках.

Безумовно, потрібно звикати до прозорості, тому які-небудь перевірки "звідки взяли?" були б очікуваними, коли Ви закидаєте на Ощадний, а не коли в один прекрасний момент Вам потрібні кошти, а Вам їх блокують. Можливо я згущую форби, бо з фін моном не доводилось мати справи. Тому і цікавлюсь як все і що в місцевих гуру, які не проти поділитись, щоб менш досвічені не потрапити у неприємну ситуацію, та й не переплачували при можливісті)) Дякую
chico
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 01:39

chico

100К не снимал, но:

10 ... 25К в кассе всегда выдавали без какких либо вопросов,
на картах (через тас24, или тас2ю) за пару минут выставляется лимит на снятия 15К на карту.
WC и Б5 у Вас уже есть, возьмите ещё Плативку это будет 3 карты * 15К = 45
и 25 в кассе, итого 70К абсолютно без вопросов в любое рабочее время, причём с плативки можно снимать с любых банкоматов.
З.Ы.
и ещё учитывайте, что банкоматы таси обычно больше 5К за раз не выдают (даже если заряженны 200 и 500)
uaprofi
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  #<1 ... 2226222722282229
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