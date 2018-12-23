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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 00:18
chico написав:
А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)
Які 12,5% ви маєте на увазі?
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Son of Sun
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:31
chico написав:
А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)
12.5 не замануха, их каждый день видно в тас2ю
По поводу вытягивания - нужно привыкать свои доходы обелять, иначе вопросы будут во всех банках.
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curiousobro
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:36
Son of Sun написав: chico написав:
А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)
Які 12,5% ви маєте на увазі?
Мається на увазі, тримати свої кошти, поки не знадобляться на Ощадному рахунку під теперішні 12,5%. І відсоток непоганий і доступ в теорії мав би бути, але от якраз дискутуємо, що з доступом можуть виникнути питання
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chico
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:42
curiousobro написав: chico написав:
А принципово Платівку, якщо в банкоматах саме ТАСа? От, думаю, може, просто, розділити між картами і по черзі з того ж банкомату? У всіх же 0 на зняття. Насьогодні питання більш теоретичне, щоб розуміти чи варто таку суму в ТАС заводити, чи 12,5 замануха, а далі думай як витягти)
12.5 не замануха, их каждый день видно в тас2ю
По поводу вытягивания - нужно привыкать свои доходы обелять, иначе вопросы будут во всех банках.
Безумовно, потрібно звикати до прозорості, тому які-небудь перевірки "звідки взяли?" були б очікуваними, коли Ви закидаєте на Ощадний, а не коли в один прекрасний момент Вам потрібні кошти, а Вам їх блокують. Можливо я згущую форби, бо з фін моном не доводилось мати справи. Тому і цікавлюсь як все і що в місцевих гуру, які не проти поділитись, щоб менш досвічені не потрапити у неприємну ситуацію, та й не переплачували при можливісті)) Дякую
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chico
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:39
chico
100К не снимал, но:
10 ... 25К в кассе всегда выдавали без какких либо вопросов,
на картах (через тас24, или тас2ю) за пару минут выставляется лимит на снятия 15К на карту.
WC и Б5 у Вас уже есть, возьмите ещё Плативку это будет 3 карты * 15К = 45
и 25 в кассе, итого 70К абсолютно без вопросов в любое рабочее время, причём с плативки можно снимать с любых банкоматов.
З.Ы.
и ещё учитывайте, что банкоматы таси обычно больше 5К за раз не выдают (даже если заряженны 200 и 500)
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uaprofi
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:58
Flamingo написав:
Если не спишут и не будет своих 365 грн., то значит карту заблокируют. Если заблокируют, то свои доллары снять получается будет невозможно, а значит надо будет вносить свои 365 грн. для разблокировки. Вывод - если картой пользоваться не планируете - лучше свою валюту перекинуть на Сбер и не экспериментировать - спишут валюту или не спишут!
у меня просто срок действия карты на исходе, как понял 365 грн. нужно кинуть по любому, даже если на карте есть долляры.
остался собственно только вопрос - новую карту они автоматом выпустят или заказывать нужно?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 04:49
uaprofi написав:chico
100К не снимал, но:
10 ... 25К в кассе всегда выдавали без какких либо вопросов,
на картах (через тас24, или тас2ю) за пару минут выставляется лимит на снятия 15К на карту.
WC и Б5 у Вас уже есть, возьмите ещё Плативку это будет 3 карты * 15К = 45
и 25 в кассе, итого 70К абсолютно без вопросов в любое рабочее время, причём с плативки можно снимать с любых банкоматов.
З.Ы.
и ещё учитывайте, что банкоматы таси обычно больше 5К за раз не выдают (даже если заряженны 200 и 500)
С Вики собственные средства снятие в кассе 15 гривен комиссия будет. По Б5 не знаю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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