А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:48
А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:51
Чет не понял. Я спрашивал за субботние траты (был вроде как рабочий день). Они каким числом проведутся?
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:58
26м
просто экспериментальный ТАС2Ю ведет себя как П24 или Моня --- ооошень реаХтивный
Но выписку в ТАС24 уже починили, и там можно реалии то и отслеживать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00
Скажите, какй регламент пополнения налом кредиток В5 и Викэнд через банкомат и терминал ТАСа?
Нормально ли будет пополнить сегодня или завтра для того, чтобы зачислились 26-го и не было вылета из грейса?
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00
Год назад закончил сотрудничество с ТАСей по гривнодепо. Сейчас хочу закинуть немного валюты, вроде ставка более-менее.
Как вообще, стоит? Дружат они с валютой или потом со скрипом отдают?
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