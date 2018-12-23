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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:48

  Ferlakur написав:Сегодня проводки пррводятся? Смотрю, оплата коммуналки, которую делал в субботу, отобразилась в ТАС2Ю кириллицей, вчера ещё была латиницей.

А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:51

  clientage написав:
  Ferlakur написав:Сегодня проводки пррводятся? Смотрю, оплата коммуналки, которую делал в субботу, отобразилась в ТАС2Ю кириллицей, вчера ещё была латиницей.

А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными :)

Чет не понял. Я спрашивал за субботние траты (был вроде как рабочий день). Они каким числом проведутся?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:58

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:Сегодня проводки пррводятся? Смотрю, оплата коммуналки, которую делал в субботу, отобразилась в ТАС2Ю кириллицей, вчера ещё была латиницей.

А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными :)

Чет не понял. Я спрашивал за субботние траты (был вроде как рабочий день). Они каким числом проведутся?

26м
просто экспериментальный ТАС2Ю ведет себя как П24 или Моня --- ооошень реаХтивный :)
Но выписку в ТАС24 уже починили, и там можно реалии то и отслеживать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00

Скажите, какй регламент пополнения налом кредиток В5 и Викэнд через банкомат и терминал ТАСа?
Нормально ли будет пополнить сегодня или завтра для того, чтобы зачислились 26-го и не было вылета из грейса?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00

Год назад закончил сотрудничество с ТАСей по гривнодепо. Сейчас хочу закинуть немного валюты, вроде ставка более-менее.
Как вообще, стоит? Дружат они с валютой или потом со скрипом отдают?
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lov2108
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