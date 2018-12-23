Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00

Год назад закончил сотрудничество с ТАСей по гривнодепо. Сейчас хочу закинуть немного валюты, вроде ставка более-менее.

Как вообще, стоит? Дружат они с валютой или потом со скрипом отдают?

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