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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:48
Ferlakur написав:
Сегодня проводки пррводятся? Смотрю, оплата коммуналки, которую делал в субботу, отобразилась в ТАС2Ю кириллицей, вчера ещё была латиницей.
А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 09:51
clientage написав: Ferlakur написав:
Сегодня проводки пррводятся? Смотрю, оплата коммуналки, которую делал в субботу, отобразилась в ТАС2Ю кириллицей, вчера ещё была латиницей.
А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными
Чет не понял. Я спрашивал за субботние траты (был вроде как рабочий день). Они каким числом проведутся?
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Ferlakur
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Додано: Пон 24 гру, 2018 09:58
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Сегодня проводки пррводятся? Смотрю, оплата коммуналки, которую делал в субботу, отобразилась в ТАС2Ю кириллицей, вчера ещё была латиницей.
А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными
Чет не понял. Я спрашивал за субботние траты (был вроде как рабочий день). Они каким числом проведутся?
26м
просто экспериментальный ТАС2Ю ведет себя как П24 или Моня --- ооошень реаХтивный
Но выписку в ТАС24 уже починили, и там можно реалии то и отслеживать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00
Скажите, какй регламент пополнения налом кредиток В5 и Викэнд через банкомат и терминал ТАСа?
Нормально ли будет пополнить сегодня или завтра для того, чтобы зачислились 26-го и не было вылета из грейса?
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ignorabimus
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Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00
Год назад закончил сотрудничество с ТАСей по гривнодепо. Сейчас хочу закинуть немного валюты, вроде ставка более-менее.
Как вообще, стоит? Дружат они с валютой или потом со скрипом отдают?
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lov2108
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Додано: Пон 24 гру, 2018 11:31
lov2108 написав:
Год назад закончил сотрудничество с ТАСей по гривнодепо. Сейчас хочу закинуть немного валюты, вроде ставка более-менее.
Как вообще, стоит? Дружат они с валютой или потом со скрипом отдают?
Бeз проблeм вообщe отдают, но конeчно прeдваритeльно нужно заказать чeрeз кол-цeнтр.
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slasva
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:01
Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?
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ishvara
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:02
clientage написав: Ferlakur написав: clientage написав:
А пофиг!! Т.к. любые траты седня-затра проведутся не ранее послезавтра. Вот и Таська проводки от 26го уже отметила проведенными
Чет не понял. Я спрашивал за субботние траты (был вроде как рабочий день). Они каким числом проведутся?
26м
просто экспериментальный ТАС2Ю ведет себя как П24 или Моня --- ооошень реаХтивный
Но выписку в ТАС24 уже починили, и там можно реалии то и отслеживать
В выписке ТАС24 субботние (22.12) траты тоже кириллицей, в блоке ничего нет.
В выписке по кредиту они тоже уже учтены и включены в сумму задолженности по кредиту, дата стоит 23.12.2018 00:00:00.
Значит проведено?
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Ferlakur
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:06
ishvara написав:
Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?
КАК отправлять?
СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень
р2р, за 0.5% от суммы, тогда через ТАС2Ю, предварительно зарегив там карту бегемота. Мнгновенно дойдет
партизанскими тропами... через ТАС2Ю.. Дойдет через 30..40мин манипуляций
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 24 гру, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:07
Ferlakur написав:
В выписке ТАС24 субботние (22.12) траты тоже кириллицей, в блоке ничего нет.
В выписке по кредиту они тоже уже учтены и включены в сумму задолженности по кредиту, дата стоит 23.12.2018 00:00:00.
Значит проведено?
У меня тоже. Но бонусы не начислили. Для 100% уверенности надо позвонить на горячку и узнать каким числом прошло списание по счету. Я уже не буду в этом году оплачивать комуналку, просто наблюдаю.
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lel
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