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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:09
lel написав:
Для 100% уверенности надо позвонить на горячку и узнать каким числом прошло списание по счету.
И вы им верите? Горячка не пониманимает разницы между остатком по балансу и авторизационным остатком... Вернее, она думает, шо мы этого не понимаем
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:13
lel написав: Ferlakur написав:
В выписке ТАС24 субботние (22.12) траты тоже кириллицей, в блоке ничего нет.
В выписке по кредиту они тоже уже учтены и включены в сумму задолженности по кредиту, дата стоит 23.12.2018 00:00:00.
Значит проведено?
У меня тоже. Но бонусы не начислили. Для 100% уверенности надо позвонить на горячку и узнать каким числом прошло списание по счету. Я уже не буду в этом году оплачивать комуналку, просто наблюдаю.
Бонусы начисляют в рабочие дни.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:13
clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?
КАК отправлять?
СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень
р2р, за 0.5% от суммы, тогда через ТАС2Ю, предварительно зарегив там карту бегемота. Мнгновенно дойдет
партизанскими тропами... через ТАС2Ю.. Дойдет через 30..40мин манипуляций
Та ладно - 20 минут максимум
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:16
clientage написав: lel написав:
Для 100% уверенности надо позвонить на горячку и узнать каким числом прошло списание по счету.
И вы им верите? Горячка не пониманимает разницы между остатком по балансу и авторизационным остатком... Вернее, она думает, шо мы этого не понимаем
У меня им легче понимать. Лимит всего 1000грн. Я спрашиваю когда прошел клиринг и время прохождения с точностью до минуты. С лимитом 1000грн- уже почти получил 650грн чистыми за оплату комуналки. Т.е. пополнил 12раз и потратил 13000 грн. И ни разу не пролетел с бонусами.
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lel
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:28
lel написав:
И ни разу не пролетел с бонусами.
Подозреваю, что с привязкой бонусов ко времени трат и пополнений там не всё так жестко.
Когда я только осваивал Б5, месяц назад, сделал первую покупку (около 50 грн) в субботу, и через 10 минут сделал пополнение на 50 грн в ПТКС. По регламенту пополнение должно было провестись в понедельник, по факту нарисовалось в ТАС24 кириллицей в тот же день. Проводка покупки произошла во вторник, т.е. покупка совершилась как бы за свои. Но бонус выплатили как за кредитные.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:30
lel написав: clientage написав: lel написав:
Для 100% уверенности надо позвонить на горячку и узнать каким числом прошло списание по счету.
И вы им верите? Горячка не пониманимает разницы между остатком по балансу и авторизационным остатком... Вернее, она думает, шо мы этого не понимаем
У меня им легче понимать. Лимит всего 1000грн. Я спрашиваю когда прошел клиринг и время прохождения с точностью до минуты. С лимитом 1000грн- уже почти получил 650грн чистыми за оплату комуналки. Т.е. пополнил 12раз и потратил 13000 грн. И ни разу не пролетел с бонусами.
Ничосибе вы их отдрессировали
Мож ОфПред прозреет и сподобится поспособствовать продвинутому форумчанину таки поднять лимит до относительно удобоваримых 10..15К
Ну видно ж, шо чел-ку таки нАдА! За одно на обслуге 0800 Тася сэкономит
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:31
clientage написав:
И вы им верите? Горячка не пониманимает разницы между остатком по балансу и авторизационным остатком... Вернее, она думает, шо мы этого не понимаем
Вот никак не пойму почему не вывести им две даты. Дата совершения и дата учёта операции. У них же даже софт собственной разработки. Типа не хотят путать клиента двумя датами? Ну так было бы у них как у моно и привата учёт по дате совершения. Так ведь нет же. И это ж ведь ещё больше путает на самом деле.
Да если б только в ИБ. Пытался как то в отделении разобраться по начислениям на Б5. Так там выписка тоже только с датой совершения операции. Другой уверяли нет. И как по ней они предлагают менеджеру обьяснить клиенту основания и правильность %%?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:33
Ferlakur написав:
сделал первую покупку (около 50 грн) в субботу
шо за покупка была, через ТАС2Ю, инет или ПОС?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:36
clientage написав: Ferlakur написав:
сделал первую покупку (около 50 грн) в субботу
шо за покупка была, через ТАС2Ю, инет или ПОС?
ПОС в магазине в субботу. Провелось во вторник.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:40
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
сделал первую покупку (около 50 грн) в субботу
шо за покупка была, через ТАС2Ю, инет или ПОС?
ПОС в магазине в субботу. Провелось во вторник.
А КБ капнул в 21:00 в Пн. шоли? 1% от 50грн, т.е. 62 коп увидели на бонусном?
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