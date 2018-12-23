Додано: Пон 24 гру, 2018 12:31

clientage написав: И вы им верите? Горячка не пониманимает разницы между остатком по балансу и авторизационным остатком... Вернее, она думает, шо мы этого не понимаем И вы им верите? Горячка не пониманимает разницы между остатком по балансу и авторизационным остатком... Вернее, она думает, шо мы этого не понимаем

Вот никак не пойму почему не вывести им две даты. Дата совершения и дата учёта операции. У них же даже софт собственной разработки. Типа не хотят путать клиента двумя датами? Ну так было бы у них как у моно и привата учёт по дате совершения. Так ведь нет же. И это ж ведь ещё больше путает на самом деле.Да если б только в ИБ. Пытался как то в отделении разобраться по начислениям на Б5. Так там выписка тоже только с датой совершения операции. Другой уверяли нет. И как по ней они предлагают менеджеру обьяснить клиенту основания и правильность %%?