clientage написав:шо за покупка была, через ТАС2Ю, инет или ПОС?
ПОС в магазине в субботу. Провелось во вторник.
А КБ напнул в 21:00 в Пн. шоли? 1% от 50грн, т.е. 62 коп увидели на бонусном?
С КБ там отдельная история, мне с момента начала пользования Б5 в течение двух недель ваще не начисляли бонусы, хотя смски приходили сразу после трат. Бонусного счета вообще не было видно в ИБ. После неоднократных звонков на горячку и подключение местного представителя шото там подкрутили, открыли бонусный счет, начислили недоначисленное и дальше уже всё зафурычило.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 24 гру, 2018 12:46, всього редагувалось 1 раз.
ishvara написав:Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?
КАК отправлять? СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень р2р, за 0.5% от суммы, тогда через ТАС2Ю, предварительно зарегив там карту бегемота. Мнгновенно дойдет партизанскими тропами... через ТАС2Ю.. Дойдет через 30..40мин манипуляций