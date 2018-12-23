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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:44

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:шо за покупка была, через ТАС2Ю, инет или ПОС?

ПОС в магазине в субботу. Провелось во вторник.

А КБ напнул в 21:00 в Пн. шоли? 1% от 50грн, т.е. 62 коп увидели на бонусном?

С КБ там отдельная история, мне с момента начала пользования Б5 в течение двух недель ваще не начисляли бонусы, хотя смски приходили сразу после трат. Бонусного счета вообще не было видно в ИБ. После неоднократных звонков на горячку и подключение местного представителя шото там подкрутили, открыли бонусный счет, начислили недоначисленное и дальше уже всё зафурычило.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 24 гру, 2018 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:46

  Stringer написав:
  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?

КАК отправлять?
СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень
р2р, за 0.5% от суммы, тогда через ТАС2Ю, предварительно зарегив там карту бегемота. Мнгновенно дойдет
партизанскими тропами... через ТАС2Ю.. Дойдет через 30..40мин манипуляций :mrgreen:

Та ладно - 20 минут максимум

про партизанские тропы можно поподробнее?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ishvara написав:про партизанские тропы можно поподробнее?

а вы -- партизан?
партизаны не спрашивают, они молча тропят тропы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:02

  clientage написав:
  lel написав:У меня им легче понимать. Лимит всего 1000грн. Я спрашиваю когда прошел клиринг и время прохождения с точностью до минуты. С лимитом 1000грн- уже почти получил 650грн чистыми за оплату комуналки. Т.е. пополнил 12раз и потратил 13000 грн. И ни разу не пролетел с бонусами.

Ничосибе вы их отдрессировали :) Мож ОфПред прозреет и сподобится поспособствовать продвинутому форумчанину таки поднять лимит до относительно удобоваримых 10..15К :)
Ну видно ж, шо чел-ку таки нАдА! За одно на обслуге 0800 Тася сэкономит

Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. :( Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:06

  clientage написав:
  ishvara написав:про партизанские тропы можно поподробнее?

а вы -- партизан?
партизаны не спрашивают, они молча тропят тропы :)

..ага ...а потом с таких получаются павники морозовы...ну ил влады ковали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:08

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  lel написав:У меня им легче понимать. Лимит всего 1000грн. Я спрашиваю когда прошел клиринг и время прохождения с точностью до минуты. С лимитом 1000грн- уже почти получил 650грн чистыми за оплату комуналки. Т.е. пополнил 12раз и потратил 13000 грн. И ни разу не пролетел с бонусами.

Ничосибе вы их отдрессировали :) Мож ОфПред прозреет и сподобится поспособствовать продвинутому форумчанину таки поднять лимит до относительно удобоваримых 10..15К :)
Ну видно ж, шо чел-ку таки нАдА! За одно на обслуге 0800 Тася сэкономит

Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. :( Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику :mrgreen:

А эээт ещё нунапасматреть, а вдруХ. Чот рихлама коммуналии от Таси активизировалась на МК. Я полон надежд, даж думаю прикупить на Більше еще один промо для Пори :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:13

  Flamingo написав:Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. :( Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику :mrgreen:

Вообще-то все кешбечные программы ТАСа действуют только до 31.12.18, и официальной информации о продлении не было пока.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:15

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. :( Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику :mrgreen:

Вообще-то все кешбечные программы ТАСа действуют только до 31.12.18, и официальной информации о продлении не было пока.

И ОфПред на санках дето катается
В прошлом году дето к Водохреще шото официально нарисовали :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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