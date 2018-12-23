clientage написав:шо за покупка была, через ТАС2Ю, инет или ПОС?
ПОС в магазине в субботу. Провелось во вторник.
А КБ напнул в 21:00 в Пн. шоли? 1% от 50грн, т.е. 62 коп увидели на бонусном?
С КБ там отдельная история, мне с момента начала пользования Б5 в течение двух недель ваще не начисляли бонусы, хотя смски приходили сразу после трат. Бонусного счета вообще не было видно в ИБ. После неоднократных звонков на горячку и подключение местного представителя шото там подкрутили, открыли бонусный счет, начислили недоначисленное и дальше уже всё зафурычило.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 24 гру, 2018 12:46, всього редагувалось 1 раз.
ishvara написав:Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?
КАК отправлять? СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень р2р, за 0.5% от суммы, тогда через ТАС2Ю, предварительно зарегив там карту бегемота. Мнгновенно дойдет партизанскими тропами... через ТАС2Ю.. Дойдет через 30..40мин манипуляций
lel написав:У меня им легче понимать. Лимит всего 1000грн. Я спрашиваю когда прошел клиринг и время прохождения с точностью до минуты. С лимитом 1000грн- уже почти получил 650грн чистыми за оплату комуналки. Т.е. пополнил 12раз и потратил 13000 грн. И ни разу не пролетел с бонусами.
Ничосибе вы их отдрессировали Мож ОфПред прозреет и сподобится поспособствовать продвинутому форумчанину таки поднять лимит до относительно удобоваримых 10..15К Ну видно ж, шо чел-ку таки нАдА! За одно на обслуге 0800 Тася сэкономит
Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику
lel написав:У меня им легче понимать. Лимит всего 1000грн. Я спрашиваю когда прошел клиринг и время прохождения с точностью до минуты. С лимитом 1000грн- уже почти получил 650грн чистыми за оплату комуналки. Т.е. пополнил 12раз и потратил 13000 грн. И ни разу не пролетел с бонусами.
Ничосибе вы их отдрессировали Мож ОфПред прозреет и сподобится поспособствовать продвинутому форумчанину таки поднять лимит до относительно удобоваримых 10..15К Ну видно ж, шо чел-ку таки нАдА! За одно на обслуге 0800 Тася сэкономит
Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику
А эээт ещё нунапасматреть, а вдруХ. Чот рихлама коммуналии от Таси активизировалась на МК. Я полон надежд, даж думаю прикупить на Більше еще один промо для Пори
Flamingo написав:Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику
Вообще-то все кешбечные программы ТАСа действуют только до 31.12.18, и официальной информации о продлении не было пока.
Flamingo написав:Так со следующего месяца б5 для коммуналки перстанет быть актуальной. Я конечно только за чтобы lel подняли лимит, но ИМХО радости от этого лимита уже никакого не будет. Уж если поднимать - то Виику
Вообще-то все кешбечные программы ТАСа действуют только до 31.12.18, и официальной информации о продлении не было пока.
И ОфПред на санках дето катается В прошлом году дето к Водохреще шото официально нарисовали