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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:45
-rx- написав:
Какие лимиты надо поставить, чтобы обезопасить себя от P2P не поломав обычные магазы?
1 гривну (0 - лимит по умолчанию).
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