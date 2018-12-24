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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:45

  -rx- написав:Какие лимиты надо поставить, чтобы обезопасить себя от P2P не поломав обычные магазы?
1 гривну (0 - лимит по умолчанию).
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:12

  -rx- написав:Подскажите, а где можно посмотреть по Б5 подключено ли страхование или нет?

1) запитайте на гарячій лінії;
2) запитайте у себе чи підписували ви договір страхування;
3) побачити списання у виписці у наступному місяці.
  -rx- написав:И второй вопрос про карту "Пенсионная" - почитал pdf-ку на сайте ТАСа, везде написано, что на нее можно деньги и ложить и заводить (правда с процентами). А мне в отделении сказали, что "нельзя! только целевые". А как на самом деле?
Меня больше всего с пенсионной интересует завод денег с Ощадного. Можно ведь? И бесплатно? Аптеку обещали с кешбеком :) и получение нала в любом банкомате бесплатно. :mrgreen:

Тарифи - документ. "Обіцяли" - ОБС. ОБС до справи не підшивається. У тарифах описаний варіант, як завести власні без комісії.
  -rx- написав:Посмотрел на тарифы TAS2U для B5 и ужаснулся - каждый пчих = 15грн + %. :evil:
Остается ее предназначение - покупка в магазах (банкоматов у нас в городе = 1шт.)

А для яких цілей ви ще планували використовувати кредитку? Усі необхідні для нормального використання кредитки операції у ТАС2Ю безкоштовні. Для ненормального використання доведеться проявляти кмітливість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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