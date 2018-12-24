1 гривну (0 - лимит по умолчанию).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:45
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:12
1) запитайте на гарячій лінії;
2) запитайте у себе чи підписували ви договір страхування;
3) побачити списання у виписці у наступному місяці.
Тарифи - документ. "Обіцяли" - ОБС. ОБС до справи не підшивається. У тарифах описаний варіант, як завести власні без комісії.
А для яких цілей ви ще планували використовувати кредитку? Усі необхідні для нормального використання кредитки операції у ТАС2Ю безкоштовні. Для ненормального використання доведеться проявляти кмітливість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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