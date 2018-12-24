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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:45

  -rx- написав:Какие лимиты надо поставить, чтобы обезопасить себя от P2P не поломав обычные магазы?
1 гривну (0 - лимит по умолчанию).
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:12

  -rx- написав:Подскажите, а где можно посмотреть по Б5 подключено ли страхование или нет?

1) запитайте на гарячій лінії;
2) запитайте у себе чи підписували ви договір страхування;
3) побачити списання у виписці у наступному місяці.
  -rx- написав:И второй вопрос про карту "Пенсионная" - почитал pdf-ку на сайте ТАСа, везде написано, что на нее можно деньги и ложить и заводить (правда с процентами). А мне в отделении сказали, что "нельзя! только целевые". А как на самом деле?
Меня больше всего с пенсионной интересует завод денег с Ощадного. Можно ведь? И бесплатно? Аптеку обещали с кешбеком :) и получение нала в любом банкомате бесплатно. :mrgreen:

Тарифи - документ. "Обіцяли" - ОБС. ОБС до справи не підшивається. У тарифах описаний варіант, як завести власні без комісії.
  -rx- написав:Посмотрел на тарифы TAS2U для B5 и ужаснулся - каждый пчих = 15грн + %. :evil:
Остается ее предназначение - покупка в магазах (банкоматов у нас в городе = 1шт.)

А для яких цілей ви ще планували використовувати кредитку? Усі необхідні для нормального використання кредитки операції у ТАС2Ю безкоштовні. Для ненормального використання доведеться проявляти кмітливість.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:12

  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?

КАК отправлять?
СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень

А в Привате при заполнении реквизитов, что писать в третьей строке "Расчетный счет"? Свой счет 2620 или какой-то другой?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:13

  ishvara написав:
  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?

КАК отправлять?
СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень

А в Привате при заполнении реквизитов, что писать в третьей строке "Расчетный счет"? Свой счет 2620 или какой-то другой?

Писать все Получателя платежа: его счет в банке получателя, его ФИО, его ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:17

clientage Когда на Глобус слал, писал какой-то другой счет в этой строке, поэтому переспрашиваю.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:18

  ishvara написав:clientage Когда на Глобус слал, писал какой-то другой счет в этой строке, поэтому переспрашиваю.

Стоп!
А вы куда шлёте то? :lol:
Вы Тасе из Привата отправляете?
тада усё как я ото там выше нашкрябал
ИНН нуна в поле ОКПО/ЕДРПОУ/ИНН указывать, и тока цифры !
Востаннє редагувалось clientage в Пон 24 гру, 2018 19:21, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:19

clientage На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:23

  ishvara написав:clientage На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"

ИНН указывать в поле ИНН, там тока цифры влезут
ЕДРПОУ авще ниде не указывать

ПС. Надеюсь это не офтоп. Эт у нас домашка для первоклашки :)

ППС. А ФИО нашли де писать? Для Таськи все не так как для Шаромыги!!

ПППС. Вааще я считаю, шо в Неньке пора отмечать Свят Вечір вот сейчас, а, непонятно почему, 6 січня :P :P Оставим 6 января и старЫй НГ за поребриком тай усьооо :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:28

  clientage написав:
  ishvara написав:clientage На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"

ИНН указывать в поле ИНН, там тока цифры влезут
ЕДРПОУ авще ниде не указывать

ПС. Надеюсь это не офтоп. Эт у нас домашка для первоклашки :)

ППС. А ФИО нашли де писать? Для Таськи все не так как для Шаромыги!!


В первой строке (ОГРПОУ) - ИНН
Во второй - название банка ПАТ ТАСКОМБАНК
В третьей - мой номер счета 2620..
В четвертой МФО ТАСа
В назначении платежа: Поповнення рахунку 2620..., фио, инн

Все верно?
Востаннє редагувалось ishvara в Пон 24 гру, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:29

  ishvara написав:clientage На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"

Пришлите мне в личку шо вы там наваяли, а то потом будете у привата гроши выцыганивать и меня виноватым еще сделаете под НГ :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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