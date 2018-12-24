ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:45
-rx- написав:
Какие лимиты надо поставить, чтобы обезопасить себя от P2P не поломав обычные магазы?
1 гривну (0 - лимит по умолчанию).
wig
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:12
-rx- написав:
Подскажите, а где можно посмотреть по Б5 подключено ли страхование или нет?
1) запитайте на гарячій лінії;
2) запитайте у себе чи підписували ви договір страхування;
3) побачити списання у виписці у наступному місяці.
-rx- написав:
И второй вопрос про карту "Пенсионная" - почитал
pdf
-ку на сайте ТАСа, везде написано, что на нее можно деньги и ложить и заводить (правда с процентами). А мне в отделении сказали, что "нельзя! только целевые". А как на самом деле?
Меня больше всего с пенсионной интересует завод денег с Ощадного. Можно ведь? И бесплатно? Аптеку обещали с кешбеком
и получение нала в любом банкомате бесплатно.
Тарифи - документ. "Обіцяли" - ОБС. ОБС до справи не підшивається. У тарифах описаний варіант, як завести власні без комісії.
-rx- написав:
Посмотрел на тарифы
TAS2U
для B5 и ужаснулся - каждый пчих = 15грн + %.
Остается ее предназначение - покупка в магазах (банкоматов у нас в городе = 1шт.)
А для яких цілей ви ще планували використовувати кредитку? Усі необхідні для нормального використання кредитки операції у ТАС2Ю безкоштовні. Для ненормального використання доведеться проявляти кмітливість.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:12
clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?
КАК отправлять?
СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень
А в Привате при заполнении реквизитов, что писать в третьей строке "Расчетный счет"? Свой счет 2620 или какой-то другой?
ishvara
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:13
ishvara написав: clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, на Ощадный с Привата по каким реквизитам отправлять? Где-то есть шаблон?
КАК отправлять?
СЭПом, за 3грн/платёжка: на 2620ххх, ФИО, ИНН. Дойдет утром на сл. опердень
А в Привате при заполнении реквизитов, что писать в третьей строке "Расчетный счет"? Свой счет 2620 или какой-то другой?
Писать все Получателя платежа: его счет в банке получателя, его ФИО, его ИНН
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:17
clientage Когда на Глобус слал, писал какой-то другой счет в этой строке, поэтому переспрашиваю.
ishvara
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:18
ishvara написав: clientage
Когда на Глобус слал, писал какой-то другой счет в этой строке, поэтому переспрашиваю.
Стоп!
А вы куда шлёте то?
Вы Тасе из Привата отправляете?
тада усё как я ото там выше нашкрябал
ИНН нуна в поле ОКПО/ЕДРПОУ/ИНН указывать, и тока цифры !
Востаннє редагувалось
clientage
в Пон 24 гру, 2018 19:21, всього редагувалось 2 разів.
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:19
clientage На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"
ishvara
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:23
ishvara написав: clientage
На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"
ИНН указывать в поле ИНН, там тока цифры влезут
ЕДРПОУ авще ниде не указывать
ПС. Надеюсь это не офтоп. Эт у нас домашка для первоклашки
ППС. А ФИО нашли де писать? Для Таськи все не так как для Шаромыги!!
ПППС. Вааще я считаю, шо в Неньке пора отмечать Свят Вечір вот сейчас, а, непонятно почему, 6 січня
Оставим 6 января и старЫй НГ за поребриком тай усьооо
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:28
clientage написав: ishvara написав: clientage
На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"
ИНН указывать в поле ИНН, там тока цифры влезут
ЕДРПОУ авще ниде не указывать
ПС. Надеюсь это не офтоп. Эт у нас домашка для первоклашки
ППС. А ФИО нашли де писать? Для Таськи все не так как для Шаромыги!!
В первой строке (ОГРПОУ) - ИНН
Во второй - название банка ПАТ ТАСКОМБАНК
В третьей - мой номер счета 2620..
В четвертой МФО ТАСа
В назначении платежа: Поповнення рахунку 2620..., фио, инн
Все верно?
Востаннє редагувалось
ishvara
в Пон 24 гру, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
ishvara
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:29
ishvara написав: clientage
На Ощадный в ТАС. А перед номером ИНН надо писать "ИНН"
Пришлите мне в личку шо вы там наваяли, а то потом будете у привата гроши выцыганивать и меня виноватым еще сделаете под НГ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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