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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:ПППС. Вааще я считаю, шо в Неньке пора отмечать Свят Вечір вот сейчас, а, непонятно почему, 6 січня Оставим 6 января и старЫй НГ за поребриком тай усьооо


Совершенно согласен.
Дата валютирования на документе будет 26-12-2018 и зайдет в ТАС в 9-55
*******************
Мне один добрый человек подсказал:

МФО банку 339500
Рахунок 2620000000000 смотрите в тас24, ТАС2У, договоре
ІПН - свой
Отримувач - свои ФИО
Назначение- Поповнення власного рахунку №26200000000 ФИО ІПН №0000000

Почти ФОНД перекачал и ДОШЛО!!!!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:12

Всем огромное спасибо, разобрался! Хорошо, что спросил, а то ушло бы все в небытие...
С праздником!
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:46

  Goodman написав:
  clientage написав:ПППС. Вааще я считаю, шо в Неньке пора отмечать Свят Вечір вот сейчас, а, непонятно почему, 6 січня Оставим 6 января и старЫй НГ за поребриком тай усьооо


Совершенно согласен.
Дата валютирования на документе будет 26-12-2018 и зайдет в ТАС в 9-55
*******************
Мне один добрый человек подсказал:

МФО банку 339500
Рахунок 2620000000000 смотрите в тас24, ТАС2У, договоре
ІПН - свой
Отримувач - свои ФИО
Назначение- Поповнення власного рахунку №26200000000 ФИО ІПН №0000000

Почти ФОНД перекачал и ДОШЛО!!!!

У призначенні зовсім не обов'язково дублювати ні номер рахунку, ні ІПН, так як ви його вже вказали у реквізитах. Зазвичай я пишу "Поповнення власного рахунку згідно договору № від дата", але можна писати і "Пох В.А. без ПДВ" - у ТАСю усе одно дійде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 00:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Лимиты по карте Велика П,ятирка установлены на добу. А доба как считается 0:00 до 24:00 ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 01:21

  lel написав:
  clientage написав:
  lel написав:.

:)

С лимитом 1000грн- уже почти получил 650грн чистыми за оплату комуналки. Т.е. пополнил 12раз и потратил 13000 грн. И ни разу не пролетел с бонусами.
За мной будете коллега. С лимитом 1000 с 11 числа потратил уже 29 тысяч.22 и 23 у меня был выходной (руки уже болят). Ну если по правде то комуналку ещё не оплачивал .Времени не хватает :mrgreen: Кинули меня на бонусах в первый день ,после первой тыЩчи жду по совету товарищей как положено , после 21 часа смотрю . 13 числа на подогретой линии спрашиваю что за нах ,мои 5 % гидэ они? А пацан отвечает: мол а их и не должно в общее быть. Матка Боска ,у меня ноги ватными стали от такой дерзости.Стул хорошо хоть рядом стоял. Куда же я зашёл и главное зачем? Но потом как то само собой устаканилось. :roll:P.S. правда ещё не все бонусы выданы,у меня их выдавливают порционо
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Вів 25 гру, 2018 02:40, всього редагувалось 1 раз.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 02:22

Дядя Дима
Та ви еталонний хряк! Сподіваюся ви не забули, що у цьому місяці максимум можна 1300 вивести і більше акумулювати сенсу не має?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 02:33

klug Такое разве забудеш :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 06:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:У призначенні зовсім не обов'язково дублювати ні номер рахунку, ні ІПН, так як ви його вже вказали у реквізитах. Зазвичай я пишу "Поповнення власного рахунку згідно договору № від дата", але можна писати і "Пох В.А. без ПДВ" - у ТАСю усе одно дійде.


Згоден, але....
Это универсальное назначение платежа , которое годно для многих случаев и даже для такого, когда реквизиты будут подменяться на транзитный счет. 100% верный шаблон, который рекомендован к использованию. Унифицированный.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:37

щедрый лимит от комсы

а шо это с комсой происходит - вдруг подняли лимит по б5 на полтос :shock:
раньше просил поднять, сказали болт, а тут вдруг такое...
это всем так навалили или как?
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:57

  Goodman написав:
  klug написав:У призначенні зовсім не обов'язково дублювати ні номер рахунку, ні ІПН, так як ви його вже вказали у реквізитах. Зазвичай я пишу "Поповнення власного рахунку згідно договору № від дата", але можна писати і "Пох В.А. без ПДВ" - у ТАСю усе одно дійде.


Згоден, але....
Это универсальное назначение платежа , которое годно для многих случаев и даже для такого, когда реквизиты будут подменяться на транзитный счет. 100% верный шаблон, который рекомендован к использованию. Унифицированный.

А отправлять можно уже сейчас, ничего, что выходной?
ishvara
 
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