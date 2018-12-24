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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ishvara написав:А отправлять можно уже сейчас, ничего, что выходной?

Из Привата? Именно седня и нуна отправлять, тогда завтра к 10:00 увидите гроши у Таси
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:55

clientage А если завтра, то в четверг?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:12

  ishvara написав:clientage А если завтра, то в четверг?

утром на сл. опердень
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:31

Вика выписка

Ничего не починилось.

Есть ли какие-то отличия у тех, у кого все стало ок?
Оставляли ли отдельные заявки на гарячке?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:37

  curiousobro написав:Ничего не починилось.

Есть ли какие-то отличия у тех, у кого все стало ок?
Оставляли ли отдельные заявки на гарячке?

У меня всё починилось. Отличий до и после, нет.
Никаких заяв не оставлял.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:44

  Фантом написав:
  curiousobro написав:Ничего не починилось.

Есть ли какие-то отличия у тех, у кого все стало ок?
Оставляли ли отдельные заявки на гарячке?

У меня всё починилось. Отличий до и после, нет.
Никаких заяв не оставлял.

Похоже, что там маленьке звірятко загортає кажну транзакцию на новий номер счета и процесс энтот не быстрый. :)
Ну ждем тады и надеемся, шо звірятко не уволится пока не закончит все счета.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:54

Христос народився! Славимо його!


  curiousobro написав:Есть ли какие-то отличия у тех, у кого все стало ок?

По Виике? Усе починилось, шикааарная выписка, усьо литаить
Коммуналка через Портмоне мастерпассом, выполненная до 22:00, проводится текущим оперднем, по выходным - в Пн.
После 22:00 -- на сл. пердень
Лепиздричество через ДТЭК(мерчант FKKD) мастерпассом - проводится на след. пердень

Выписка по Б5 или Платівці -- ацкий атстой :twisted: Просто позор для Таськи! Эт обычный перечень операций де нуна гадать кириллица иль латиница.
Пришлось паррраллельно сделать несколько операций по Виике и Б5 для подстройки... контрабасса :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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