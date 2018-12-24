Из Привата? Именно седня и нуна отправлять, тогда завтра к 10:00 увидите гроши у Таси
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Додано: Вів 25 гру, 2018 10:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Из Привата? Именно седня и нуна отправлять, тогда завтра к 10:00 увидите гроши у Таси
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:12
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:31
Вика выписка
Ничего не починилось.
Есть ли какие-то отличия у тех, у кого все стало ок?
Оставляли ли отдельные заявки на гарячке?
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:37
У меня всё починилось. Отличий до и после, нет.
Никаких заяв не оставлял.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:44
Похоже, что там маленьке звірятко загортає кажну транзакцию на новий номер счета и процесс энтот не быстрый.
Ну ждем тады и надеемся, шо звірятко не уволится пока не закончит все счета.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:54
Христос народився! Славимо його!
По Виике? Усе починилось, шикааарная выписка, усьо литаить
Коммуналка через Портмоне мастерпассом, выполненная до 22:00, проводится текущим оперднем, по выходным - в Пн.
После 22:00 -- на сл. пердень
Лепиздричество через ДТЭК(мерчант FKKD) мастерпассом - проводится на след. пердень
Выписка по Б5 или Платівці -- ацкий атстой Просто позор для Таськи! Эт обычный перечень операций де нуна гадать кириллица иль латиница.
Пришлось паррраллельно сделать несколько операций по Виике и Б5 для подстройки... контрабасса
... делайте хоть что-нибудь!
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