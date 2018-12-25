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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17

Квесторе_поверніться, на карту. И допки дорогие. Тася любит НАЛОМ расставаться НАШАРУ с грошима... ну как Миха када-то :lol: :lol: :mrgreen:
Считаю это некой дуростью в наше время :evil:

ПС. Лааана, еще есть СЭП за 2грн/платежка с текущего... макс на 250К/дн, если уговорите саппорт :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:48

  clientage написав:
ПС. Лааана, еще есть СЭП за 2грн/платежка с текущего... макс на 250К/дн, если уговорите саппорт :mrgreen:

а сколько в месяц?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Знатоки, если сделать онлайн-покупку Викой на европейском сайте сегодня ночью-завтра утром, когда она проведется ТАСей и, соответственно, КБ за эту операцию попадет в какой месяц, декабрь или январь?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:17

  clientage написав:Квесторе_поверніться, на карту. И допки дорогие. Тася любит НАЛОМ расставаться НАШАРУ с грошима... ну как Миха када-то :lol: :lol: :mrgreen:
Считаю это некой дуростью в наше время :evil:

ПС. Лааана, еще есть СЭП за 2грн/платежка с текущего... макс на 250К/дн, если уговорите саппорт :mrgreen:


По 1-2 тыс в чужих банкоматах долго и не надёжно, а своих кот наплакал. В кассе вас вобще под рентгеном просветят.
Тяжко отдают, с проблемами.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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