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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:48
clientage написав:
ПС. Лааана, еще есть СЭП за 2грн/платежка с текущего... макс на 250К/дн, если уговорите саппорт
а сколько в месяц?
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J
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:13
Знатоки, если сделать онлайн-покупку Викой на европейском сайте сегодня ночью-завтра утром, когда она проведется ТАСей и, соответственно, КБ за эту операцию попадет в какой месяц, декабрь или январь?
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Кащей
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:17
clientage написав:Квесторе_поверніться
, на карту. И допки дорогие. Тася любит НАЛОМ расставаться НАШАРУ с грошим
а... ну как Миха када-то
Считаю это некой дуростью в наше время
ПС. Лааана, еще есть СЭП за 2грн/платежка с текущего... макс на 250К/дн, если уговорите саппорт
По 1-2 тыс в чужих банкоматах долго и не надёжно, а своих кот наплакал. В кассе вас вобще под рентгеном просветят.
Тяжко отдают, с проблемами.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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