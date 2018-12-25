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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:48
clientage написав:
ПС. Лааана, еще есть СЭП за 2грн/платежка с текущего... макс на 250К/дн, если уговорите саппорт
а сколько в месяц?
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J
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:13
Знатоки, если сделать онлайн-покупку Викой на европейском сайте сегодня ночью-завтра утром, когда она проведется ТАСей и, соответственно, КБ за эту операцию попадет в какой месяц, декабрь или январь?
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Кащей
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:17
clientage написав:Квесторе_поверніться
, на карту. И допки дорогие. Тася любит НАЛОМ расставаться НАШАРУ с грошим
а... ну как Миха када-то
Считаю это некой дуростью в наше время
ПС. Лааана, еще есть СЭП за 2грн/платежка с текущего... макс на 250К/дн, если уговорите саппорт
По 1-2 тыс в чужих банкоматах долго и не надёжно, а своих кот наплакал. В кассе вас вобще под рентгеном просветят.
Тяжко отдают, с проблемами.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 00:39
Дядя Дима написав:
За мной будете коллега. С лимитом 1000 с 11 числа потратил уже 29 тысяч.
З таким самим лімітом ще 5 грудня вивів свої чесно зароблені 1300(і так само в листопаді, в жовтні просто не встиг - карту забрав 25.10)... як то кажуть подвинтесь
А тепер питання до колег - планую подати заяву на перевипуск В5(для підняття ліміту) - за такі "успіхи" по кешбеку, які шанси отримати ліміт 0?
Чи все ж таки(як запевняють у відділенні) оборот по карті ~30к/міс. стане визначальним?
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KVV
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Додано: Сер 26 гру, 2018 05:27
Дядя Дима написав:klug
Такое разве забудеш
А зачем тогда 29к?
Пусть У вас минус 1к., ОК.
Достаточно ж 20930.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:46
Любопытно... делал оплату коммуналки и интернета 22.12 (в рабочую субботу).
В выписке ТАС24 оно уже вчера было кириллицей, и заболкированных сумм на счету не было, о чем докладывал ранее.
Сейчас перезвонил уточнил, сказали, по клирингу проведено:
коммуналка - 23.12 в 15:01, интернет - 25.12 в 13:03.
Значит, не только в рабочие дни проводят?
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Ferlakur
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:51
Ну наконец-то сделали в мобильном TAS2U нормальную возможность гасить кредит. Теперь мобильный TAS24 вроде как и совсем потерял актуальность.
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Квінто
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:10
Квінто написав:
Теперь мобильный TAS24 вроде как и совсем потерял актуальность.
Очень сомнительное заявление.
Число зверя - 9,99
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:15
Квінто написав:
Ну наконец-то сделали в мобильном TAS2U нормальную возможность гасить кредит. Теперь мобильный TAS24 вроде как и совсем потерял актуальность.
А регламент сего действа есть? Ну нажал я кнопку пополнить, увидел СМС о зачислении и дальше? Всё? Или ждём проводку по счёту?
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Vorlon
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