В кассе проблемы, только если счет открыт на другом отделении. Тогда да, начинается цирк с СМСками. А так, все норм.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:19
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Звонил. Провели по счёту 23.12 в 14-15.
Уже пополнил и потратил. Надеюсь успеть до выходных.
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