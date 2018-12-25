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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:19

  Фантом написав:По 1-2 тыс в чужих банкоматах долго и не надёжно, а своих кот наплакал. В кассе вас вобще под рентгеном просветят.

В кассе проблемы, только если счет открыт на другом отделении. Тогда да, начинается цирк с СМСками. А так, все норм.
wig
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Повідомлень: 3829
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:Любопытно... делал оплату коммуналки и интернета 22.12 (в рабочую субботу).
В выписке ТАС24 оно уже вчера было кириллицей, и заболкированных сумм на счету не было, о чем докладывал ранее.
Сейчас перезвонил уточнил, сказали, по клирингу проведено:
коммуналка - 23.12 в 15:01, интернет - 25.12 в 13:03.
Значит, не только в рабочие дни проводят?
Звонил. Провели по счёту 23.12 в 14-15.
Уже пополнил и потратил. Надеюсь успеть до выходных.
lel
 
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