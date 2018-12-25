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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:19

  Фантом написав:По 1-2 тыс в чужих банкоматах долго и не надёжно, а своих кот наплакал. В кассе вас вобще под рентгеном просветят.

В кассе проблемы, только если счет открыт на другом отделении. Тогда да, начинается цирк с СМСками. А так, все норм.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:Любопытно... делал оплату коммуналки и интернета 22.12 (в рабочую субботу).
В выписке ТАС24 оно уже вчера было кириллицей, и заболкированных сумм на счету не было, о чем докладывал ранее.
Сейчас перезвонил уточнил, сказали, по клирингу проведено:
коммуналка - 23.12 в 15:01, интернет - 25.12 в 13:03.
Значит, не только в рабочие дни проводят?
Звонил. Провели по счёту 23.12 в 14-15.
Уже пополнил и потратил. Надеюсь успеть до выходных.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если при выводе бонусов от Б5 указать карту Викенд, оно кинет на дебетный счет или на погашение кредита?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:39

  Vorlon написав:
  Квінто написав:Ну наконец-то сделали в мобильном TAS2U нормальную возможность гасить кредит. Теперь мобильный TAS24 вроде как и совсем потерял актуальность.

А регламент сего действа есть? Ну нажал я кнопку пополнить, увидел СМС о зачислении и дальше? Всё? Или ждём проводку по счёту?

Гасила 22.12 в рабочее время, в выписке на закладке Кредиты в ТАС24 проведено тем же 22.12
А вот в выписке по Виике в ТАС24 разделе Рахунки почему-то отображаются только расходные операции :(
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:39

  Vorlon написав:
  Квінто написав:Ну наконец-то сделали в мобильном TAS2U нормальную возможность гасить кредит. Теперь мобильный TAS24 вроде как и совсем потерял актуальность.

А регламент сего действа есть? Ну нажал я кнопку пополнить, увидел СМС о зачислении и дальше? Всё? Или ждём проводку по счёту?

Не понял что вызвало у Вас затруднение? Выбираем карту, кредит по которой нужно погасить, нажимаем кнопку "Погасить кредит", выбираем счет с которого гасим, вводим сумму, подтверждаем. В течение 10 минут обновляется доступный кредитный остаток. И не нужны танцы с бубном с 2909.
Квінто
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:40

  Ferlakur написав:Если при выводе бонусов от Б5 указать карту Викенд, оно кинет на дебетный счет или на погашение кредита?

на дебетный счет
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:10

vollena71
Напомните, с дебетного Виики на ощадный через ТАС24 - бесплатно?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:17

Квінто
Вы мой вопрос внимательно прочитали? ИМХО нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:25

  Amid написав:vollena71
Напомните, с дебетного Виики на ощадный через ТАС24 - бесплатно?

да
Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»
4.2.1.на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" Входить у вартість пакету
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:03

Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?
ishvara
 
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