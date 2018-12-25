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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:19
Фантом написав:
По 1-2 тыс в чужих банкоматах долго и не надёжно, а своих кот наплакал. В кассе вас вобще под рентгеном просветят.
В кассе проблемы, только если счет открыт на другом отделении. Тогда да, начинается цирк с СМСками. А так, все норм.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28
Ferlakur написав:Любопытно... делал оплату коммуналки и интернета 22.12 (в рабочую субботу).
В выписке ТАС24 оно уже вчера было кириллицей, и заболкированных сумм на счету не было, о чем докладывал ранее.
Сейчас перезвонил уточнил, сказали, по клирингу проведено:
коммуналка - 23.12 в 15:01, интернет - 25.12 в 13:03.
Значит, не только в рабочие дни проводят?
Звонил. Провели по счёту 23.12 в 14-15.
Уже пополнил и потратил. Надеюсь успеть до выходных.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:39
Если при выводе бонусов от Б5 указать карту Викенд, оно кинет на дебетный счет или на погашение кредита?
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Ferlakur
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:39
Vorlon написав: Квінто написав:
Ну наконец-то сделали в мобильном TAS2U нормальную возможность гасить кредит. Теперь мобильный TAS24 вроде как и совсем потерял актуальность.
А регламент сего действа есть? Ну нажал я кнопку пополнить, увидел СМС о зачислении и дальше? Всё? Или ждём проводку по счёту?
Гасила 22.12 в рабочее время, в выписке на закладке Кредиты в ТАС24 проведено тем же 22.12
А вот в выписке по Виике в ТАС24 разделе Рахунки почему-то отображаются только расходные операции
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:39
Vorlon написав: Квінто написав:
Ну наконец-то сделали в мобильном TAS2U нормальную возможность гасить кредит. Теперь мобильный TAS24 вроде как и совсем потерял актуальность.
А регламент сего действа есть? Ну нажал я кнопку пополнить, увидел СМС о зачислении и дальше? Всё? Или ждём проводку по счёту?
Не понял что вызвало у Вас затруднение? Выбираем карту, кредит по которой нужно погасить, нажимаем кнопку "Погасить кредит", выбираем счет с которого гасим, вводим сумму, подтверждаем. В течение 10 минут обновляется доступный кредитный остаток. И не нужны танцы с бубном с 2909.
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Квінто
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:40
Ferlakur написав:
Если при выводе бонусов от Б5 указать карту Викенд, оно кинет на дебетный счет или на погашение кредита?
на дебетный счет
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vollena71
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:10
vollena71
Напомните, с дебетного Виики на ощадный через ТАС24 - бесплатно?
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Amid
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:17
Квінто
Вы мой вопрос внимательно прочитали? ИМХО нет...
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Vorlon
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:25
Amid написав:vollena71
Напомните, с дебетного Виики на ощадный через ТАС24 - бесплатно?
да
Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»
4.2.1.на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" Входить у вартість пакету
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vollena71
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:03
Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?
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ishvara
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