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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:17
ishvara написав:
Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?
а не ехать
а пешком к своему, по пути снимая с чужих
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42
v57 написав:
ishvara написав:
Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?
а не ехать
а пешком к своему, по пути снимая с чужих
Вас понял ) А сколько свои выдают? Есть какие-то лимиты?
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:44
Якщо напряму знімати з ощадного на "Велику пятірку", як швидко гаситься кредитна заборгованість? Чи є різниця між ТАС2Ю і ТАС24?
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