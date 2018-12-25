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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:17

  ishvara написав:Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?


а не ехать
а пешком к своему, по пути снимая с чужих :)
v57
 
Повідомлень: 1974
З нами з: 14.03.10
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Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42

  v57 написав:
  ishvara написав:Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?


а не ехать
а пешком к своему, по пути снимая с чужих :)

Вас понял ) А сколько свои выдают? Есть какие-то лимиты?
ishvara
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 09.12.12
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Якщо напряму знімати з ощадного на "Велику пятірку", як швидко гаситься кредитна заборгованість? Чи є різниця між ТАС2Ю і ТАС24?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:59

  Кочевник написав:Якщо напряму знімати з ощадного на "Велику пятірку", як швидко гаситься кредитна заборгованість? Чи є різниця між ТАС2Ю і ТАС24?

Приблизно від 1 до 15 хв. Різниця поки не виявлена, з іншого боку, як зазначили вище, регламент на ТАС2Ю ніхто поки не бачив, тому аргументувати нічим.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:57

кеш бек

когда нажать выплату кешбека в этом месяце, чтобы не сгорел кэшбэк?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:00

  yoggik написав:когда нажать выплату кешбека в этом месяце, чтобы не сгорел кэшбэк?

до 17:00 28го
но, в принципе, можете делать это хоть каждый день. Чо хранить КБ на бонусном, када мона его потратить или закинуть на Ощадный под 12,5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:07

  clientage написав:до 17:00 28го

А разве не 29-го - последний день?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:10

  Vorlon написав:
  clientage написав:до 17:00 28го

А разве не 29-го - последний день?

Да он какой-то каличный, СЭП ток до 12:00, внутрибанк как бы должен и работать, но я всё своё уже повыводил :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Подякував: 2143 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
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  #<1 ... 2235223622372238
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