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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:17
ishvara написав:
Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?
а не ехать
а пешком к своему, по пути снимая с чужих
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v57
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42
v57 написав:
ishvara написав:
Подскажите, как лучше снять 10т. с Плативки? Лучше в свой банкомат подъехать или можно и по чужим поснимать?
а не ехать
а пешком к своему, по пути снимая с чужих
Вас понял ) А сколько свои выдают? Есть какие-то лимиты?
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ishvara
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:44
Якщо напряму знімати з ощадного на "Велику пятірку", як швидко гаситься кредитна заборгованість? Чи є різниця між ТАС2Ю і ТАС24?
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Кочевник
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:59
Кочевник написав:
Якщо напряму знімати з ощадного на "Велику пятірку", як швидко гаситься кредитна заборгованість? Чи є різниця між ТАС2Ю і ТАС24?
Приблизно від 1 до 15 хв. Різниця поки не виявлена, з іншого боку, як зазначили вище, регламент на ТАС2Ю ніхто поки не бачив, тому аргументувати нічим.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:57
когда нажать выплату кешбека в этом месяце, чтобы не сгорел кэшбэк?
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yoggik
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:00
yoggik написав:
когда нажать выплату кешбека в этом месяце, чтобы не сгорел кэшбэк?
до 17:00 28го
но, в принципе, можете делать это хоть каждый день. Чо хранить КБ на бонусном, када мона его потратить или закинуть на Ощадный под 12,5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:07
clientage написав:
до 17:00 28го
А разве не 29-го - последний день?
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Vorlon
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:10
Vorlon написав: clientage написав:
до 17:00 28го
А разве не 29-го - последний день?
Да он какой-то каличный, СЭП ток до 12:00, внутрибанк как бы должен и работать, но я всё своё уже повыводил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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