а не ехать
а пешком к своему, по пути снимая с чужих
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:17
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:42
Вас понял )
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 26 гру, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:44
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Якщо напряму знімати з ощадного на "Велику пятірку", як швидко гаситься кредитна заборгованість? Чи є різниця між ТАС2Ю і ТАС24?
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:59
Приблизно від 1 до 15 хв. Різниця поки не виявлена, з іншого боку, як зазначили вище, регламент на ТАС2Ю ніхто поки не бачив, тому аргументувати нічим.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:57
кеш бек
когда нажать выплату кешбека в этом месяце, чтобы не сгорел кэшбэк?
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:00
до 17:00 28го
но, в принципе, можете делать это хоть каждый день. Чо хранить КБ на бонусном, када мона его потратить или закинуть на Ощадный под 12,5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:10
Да он какой-то каличный, СЭП ток до 12:00, внутрибанк как бы должен и работать, но я всё своё уже повыводил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:48
Все ж нам бажано мати однозначну відповідь, бо може згоріти те, що нарахують 28-го. На скільки я пам'ятаю минулий рік, то 29-го кишмиш виплатили десь об 11-ій тим, хто створив заявки до цього часу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Наш ОфПред с 22го на санках с Тростяна катается, поэтому надеяться нуна ток на собственные силы
Предлагаю все повыводить до 17:00 28го. А если шо и капнет 28го после 21:00, то сформировать дополнительную заявку на вывод до 12:00 29го и хай её хоть до Рождества обрабатывают
... делайте хоть что-нибудь!
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