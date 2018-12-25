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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:18

А як капне менше гривні? Пропонуєте зіпсувати собі свята збитками???
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:23

  klug написав:А як капне менше гривні? Пропонуєте зіпсувати собі свята збитками???

Як це зіпсувати собі свята?
То ж буде 29го, тоді й тяпнем за упокой, по-бистрячку... а шоби на Свят Вечір все було в ажурі :) :)

ПС. Де ОфПред? Передайте ему, шобы пока поставил санчата в уголок и быро прояснил ситуэшн с перегаром бонусов 29 :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:мой вопрос внимательно прочитали? ИМХО нет...

Учитесь внятнее формулировать вопросы
Квінто
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Квінто написав:В течение 10 минут обновляется доступный кредитный остаток. И не нужны танцы с бубном с 2909.

Но таки денька через 2..3 советую заглянуть в Выписку по картсчету в ТАС24 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Пропонуєте зіпсувати собі свята збитками???
Основной суммой кешбека я бы не рисковал и вывел заблаговременно. А с остатками можно и в "колесо фортуны" 29-го.

Если что, то Тася тоже хочет подарки к НГ.)))

У меня ситуация куда "лучше". ПИН-код по карте в городе не изменишь. Консьерж-сервис по Вике недоподключили. В маркете Таса зарегистрироваться на свой второй номер не получается — в поддержку обратился, сообщили что перезвонят...
А до этого по полученной Вике хотели годовую абонку снять.
И главное никакого сорри-бонуса. А ещё и без кредлима.


С виду серьезный банк, кредиты кому не попадая не дают))) Наверное, научились забивать на...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:56

  MASolomko написав:Консьерж-сервис по Вике недоподключили.

А что толковый у ТАСа консьерж? Кто пользовался? И что, к нему подключаться еще как-то нужно?
Квінто
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