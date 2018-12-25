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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:18
А як капне менше гривні? Пропонуєте зіпсувати собі свята збитками???
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:23
Як це зіпсувати собі свята?
То ж буде 29го, тоді й тяпнем за упокой, по-бистрячку... а шоби на Свят Вечір все було в ажурі
ПС. Де ОфПред? Передайте ему, шобы пока поставил санчата в уголок и быро прояснил ситуэшн с перегаром бонусов 29
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Но таки денька через 2..3 советую заглянуть в Выписку по картсчету в ТАС24
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Основной суммой кешбека я бы не рисковал и вывел заблаговременно. А с остатками можно и в "колесо фортуны" 29-го.
Если что, то Тася тоже хочет подарки к НГ.)))
У меня ситуация куда "лучше". ПИН-код по карте в городе не изменишь. Консьерж-сервис по Вике недоподключили. В маркете Таса зарегистрироваться на свой второй номер не получается — в поддержку обратился, сообщили что перезвонят...
А до этого по полученной Вике хотели годовую абонку снять.
И главное никакого сорри-бонуса. А ещё и без кредлима.
С виду серьезный банк, кредиты кому не попадая не дают))) Наверное, научились забивать на...
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