Додано: Сер 26 гру, 2018 17:26

Квінто написав: А что толковый у ТАСа консьерж? А что толковый у ТАСа консьерж?

Квінто написав: И что, к нему подключаться еще как-то нужно? И что, к нему подключаться еще как-то нужно?

klug написав: І місті взагалі немає банкоматів чи вам шкода витратити 5 грн на свої забаганки? І місті взагалі немає банкоматів чи вам шкода витратити 5 грн на свої забаганки?

klug написав: Що значить "недо"? sauvignon писав, що підключається дзвінком на гарячу лінію. Вам сказали, що у них лапки? Що значить "недо"?писав, що підключається дзвінком на гарячу лінію. Вам сказали, що у них лапки?

Услуги предоставляет эта компанияРяд банков сотрудничает с нимиВ тарифах по Вике написано, что консьерж входит в стоимость годового обслуживания, подключение через контакт-центр или в отделении.Когда услугу подключат, то или тебе сообщат кодовое слово, которое надо назвать, или представитель банка сам свяжется с консьержем и подключит тебя.Скажем сайт консьержа давно не обновляется. Забросили что ли.На сайте Таси тоже инфы про консьерж-сервис толком и нет.Во время акции заказал именную Вику. В начале декабря её получил в центральном отделении. Там же в кассе закинул 10 кровных грн для смены ПИН.В банкомате возле отделения пытаюсь произвести смену — ошибка.За пару дней до этого пытался через контакт-центр подключить консьерж и узнал, что карта требует оплаты годовой абонки — составили заявку на техотдел.Это здесь на форуме узнал, если не оплатить годовой абонемент, то карты потратить ничего нельзя.В Краматорске отделений Таси нет, как и банкоматов. Ну так рисует они у себя на сайте.Заявку колцентр Таса принял. Сказали, что на следующие рабочие сутки подключат. Ну настал тот день, звоню в консьерж — там ничего не знают. Говорят, что не подключено.Рассказали как это подключение должно происходить... Звоню снова в колцентр — и говорят, что у них "лапки" и посылают звонить в консьерж.