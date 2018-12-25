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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:18
А як капне менше гривні? Пропонуєте зіпсувати собі свята збитками???
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:23
Як це зіпсувати собі свята?
То ж буде 29го, тоді й тяпнем за упокой, по-бистрячку... а шоби на Свят Вечір все було в ажурі
ПС. Де ОфПред? Передайте ему, шобы пока поставил санчата в уголок и быро прояснил ситуэшн с перегаром бонусов 29
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Но таки денька через 2..3 советую заглянуть в Выписку по картсчету в ТАС24
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Основной суммой кешбека я бы не рисковал и вывел заблаговременно. А с остатками можно и в "колесо фортуны" 29-го.
Если что, то Тася тоже хочет подарки к НГ.)))
У меня ситуация куда "лучше". ПИН-код по карте в городе не изменишь. Консьерж-сервис по Вике недоподключили. В маркете Таса зарегистрироваться на свой второй номер не получается — в поддержку обратился, сообщили что перезвонят...
А до этого по полученной Вике хотели годовую абонку снять.
И главное никакого сорри-бонуса. А ещё и без кредлима.
С виду серьезный банк, кредиты кому не попадая не дают))) Наверное, научились забивать на...
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:56
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:15
І місті взагалі немає банкоматів чи вам шкода витратити 5 грн на свої забаганки?
Що значить "недо"? sauvignon писав, що підключається дзвінком на гарячу лінію. Вам сказали, що у них лапки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:22
У чому взагалі сенс цієї послуги? Як звичайна людина я планую подорожі і купую квитки самостійно, керуючись внутрішнім відчуттям оптимальності і вигідності. Якби я був багатою людиною, то у мене певно був би помічник, який знав би мої вподобання і який би відчував відповідальність за якість своєї роботи. Як у цю парадигму вписати сторонній консьєрж-сервіс? Чим вони, взагалі можуть мені допомогти, погулити за мене? Поясніть необізнаному.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:24
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Услуги предоставляет эта компания
Ряд банков сотрудничает с ними
В тарифах по Вике написано, что консьерж входит в стоимость годового обслуживания, подключение через контакт-центр или в отделении.
Когда услугу подключат, то или тебе сообщат кодовое слово, которое надо назвать, или представитель банка сам свяжется с консьержем и подключит тебя.
Скажем сайт консьержа давно не обновляется. Забросили что ли.
На сайте Таси тоже инфы про консьерж-сервис толком и нет.
Во время акции заказал именную Вику. В начале декабря её получил в центральном отделении. Там же в кассе закинул 10 кровных грн для смены ПИН.
В банкомате возле отделения пытаюсь произвести смену — ошибка.
За пару дней до этого пытался через контакт-центр подключить консьерж и узнал, что карта требует оплаты годовой абонки — составили заявку на техотдел.
Это здесь на форуме узнал, если не оплатить годовой абонемент, то карты потратить ничего нельзя.
В Краматорске отделений Таси нет, как и банкоматов. Ну так рисует они у себя на сайте.
Заявку колцентр Таса принял. Сказали, что на следующие рабочие сутки подключат. Ну настал тот день, звоню в консьерж — там ничего не знают. Говорят, что не подключено.
Рассказали как это подключение должно происходить... Звоню снова в колцентр — и говорят, что у них "лапки" и посылают звонить в консьерж.
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