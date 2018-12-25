Тобто сервіс буде відповідати на дзвінки; планувати, готувати і протоколювати зустрічі; готувати презентації і варити каву? Є сумніви.
MASolomko написав:Во время акции заказал именную Вику. В начале декабря её получил в центральном отделении. Там же в кассе закинул 10 кровных грн для смены ПИН.
В банкомате возле отделения пытаюсь произвести смену — ошибка.
За пару дней до этого пытался через контакт-центр подключить консьерж и узнал, что карта требует оплаты годовой абонки — составили заявку на техотдел.
Это здесь на форуме узнал, если не оплатить годовой абонемент, то карты потратить ничего нельзя.
В Краматорске отделений Таси нет, как и банкоматов. Ну так рисует они у себя на сайте.
То ви з абонплатою питання вирішили? Ви ж самі пишете, що знаєте чому не можете змінити ПІН. Спочатку треба усунути першопричину проблеми. Думаю, що це може бути і причиною проблем з консьєржем, хоча, звісно, у цій схемі є багато слабких ланок.