Тобто сервіс буде відповідати на дзвінки; планувати, готувати і протоколювати зустрічі; готувати презентації і варити каву? Є сумніви.
MASolomko написав:
klug написав:І місті взагалі немає банкоматів чи вам шкода витратити 5 грн на свої забаганки?
Во время акции заказал именную Вику. В начале декабря её получил в центральном отделении. Там же в кассе закинул 10 кровных грн для смены ПИН. В банкомате возле отделения пытаюсь произвести смену — ошибка. За пару дней до этого пытался через контакт-центр подключить консьерж и узнал, что карта требует оплаты годовой абонки — составили заявку на техотдел.
Это здесь на форуме узнал, если не оплатить годовой абонемент, то карты потратить ничего нельзя.
В Краматорске отделений Таси нет, как и банкоматов. Ну так рисует они у себя на сайте.
То ви з абонплатою питання вирішили? Ви ж самі пишете, що знаєте чому не можете змінити ПІН. Спочатку треба усунути першопричину проблеми. Думаю, що це може бути і причиною проблем з консьєржем, хоча, звісно, у цій схемі є багато слабких ланок.
Так. Коли намагався підключити конс'єрж, виявили проблему з абонкою. Вирішення переклали на менеджера у відділенні, тоді ж вона і повідомила про необхідність переоформити документи. Оскільки я знаходжусь у Краматорську і не можу відвідати столицю, то вона намагалася зробити без мене. На наступний день мені прийшла СМС із тим, що кредитний ліміт дорівнює нулю. Потім зі мною ніхто не зв'язувався. Сам перевірив — картка запрацювала на вихід, колцентр уже зміг прийняти заявку на підключення консʼєрж...
Пін-код змінити в банкоматах інших банків неможна. Колцентр кажа, що так і повинно бути.