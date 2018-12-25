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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2237223822392240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:07

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:мене певно був би помічник

Сервіс і є тим помічником.

Тобто сервіс буде відповідати на дзвінки; планувати, готувати і протоколювати зустрічі; готувати презентації і варити каву? Є сумніви.

  MASolomko написав:
  klug написав:І місті взагалі немає банкоматів чи вам шкода витратити 5 грн на свої забаганки?
Во время акции заказал именную Вику. В начале декабря её получил в центральном отделении. Там же в кассе закинул 10 кровных грн для смены ПИН.
В банкомате возле отделения пытаюсь произвести смену — ошибка.
За пару дней до этого пытался через контакт-центр подключить консьерж и узнал, что карта требует оплаты годовой абонки — составили заявку на техотдел.

Это здесь на форуме узнал, если не оплатить годовой абонемент, то карты потратить ничего нельзя.

В Краматорске отделений Таси нет, как и банкоматов. Ну так рисует они у себя на сайте.

То ви з абонплатою питання вирішили? Ви ж самі пишете, що знаєте чому не можете змінити ПІН. Спочатку треба усунути першопричину проблеми. Думаю, що це може бути і причиною проблем з консьєржем, хоча, звісно, у цій схемі є багато слабких ланок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:18

  Vorlon написав:
  clientage написав:до 17:00 28го

А разве не 29-го - последний день?

без разницы рабочий день или нет, вывести нужно до конца квартала - я выводил в последний день сентября, в воскресенье около 20-00, бонусы не сгорели, и были выплачены первого числа без проблем
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:24

  klug написав:То ви з абонплатою питання вирішили?
Так.
Коли намагався підключити конс'єрж, виявили проблему з абонкою. Вирішення переклали на менеджера у відділенні, тоді ж вона і повідомила про необхідність переоформити документи.
Оскільки я знаходжусь у Краматорську і не можу відвідати столицю, то вона намагалася зробити без мене. На наступний день мені прийшла СМС із тим, що кредитний ліміт дорівнює нулю. Потім зі мною ніхто не зв'язувався.
Сам перевірив — картка запрацювала на вихід, колцентр уже зміг прийняти заявку на підключення консʼєрж...

Пін-код змінити в банкоматах інших банків неможна. Колцентр кажа, що так і повинно бути.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:26

  Квінто написав:
  Vorlon написав:мой вопрос внимательно прочитали? ИМХО нет...

Учитесь внятнее формулировать вопросы

Вопрос про регламент зачисления сформулирован нормально. Если вам эти слова на фин. форуме ничего не говорят - ничего не могу поделать, да и не хочу...
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня уже давали бонусы?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:22

Заказывал вику по акции в ноябре 2017.
В прошлом месяце хотел закрыть - погасил задолженность в ноль. Потом передумал и решил оставить - уже жалею.
В начале месяца списали 365 грн абонки.
На прошлых выходных пришло сообщение на вайбер погасить ежемесячный обязательный платеж 365 грн?!?! Проверил в ТАС24 - кредлимит погашен в ноль, абонка списана, вроде ничего не должен.
Сегодня выводил кешбек с Б5 на вику - он зачислился и тут же списался ... на погашение задолженности.
Позвонил на гарячку с вопросом, перезвонили минут через 20 и сказали что я не один с таким обращением...
У кого-то еще есть такое?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:25

  Ferlakur написав:Сегодня уже давали бонусы?

После 21:00 дают.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:27

  Surz написав:
  Ferlakur написав:Сегодня уже давали бонусы?

После 21:00 дают.

На прошлой неделе давали после 20.00.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:44

  Ferlakur написав:
  Surz написав:
  Ferlakur написав:Сегодня уже давали бонусы?

После 21:00 дают.

На прошлой неделе давали после 20.00.

Точно, в 20ч 15мин было.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:48

  Surz написав:
  Ferlakur написав:Сегодня уже давали бонусы?

После 21:00 дают.

Уже появились в ТАС2Ю
ramaz
 
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