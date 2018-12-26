MASolomko написав:Так.
Коли намагався підключити конс'єрж, виявили проблему з абонкою. Вирішення переклали на менеджера у відділенні, тоді ж вона і повідомила про необхідність переоформити документи.
Оскільки я знаходжусь у Краматорську і не можу відвідати столицю, то вона намагалася зробити без мене. На наступний день мені прийшла СМС із тим, що кредитний ліміт дорівнює нулю. Потім зі мною ніхто не зв'язувався.
Сам перевірив — картка запрацювала на вихід, колцентр уже зміг прийняти заявку на підключення консʼєрж...
Пін-код змінити в банкоматах інших банків неможна. Колцентр кажа, що так і повинно бути.
Тобто абонку повернули? Але при цому поставили ліміт в 0? Скільки часу зайняло від заявки до повернення?