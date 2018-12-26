RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2238223922402241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:49

  MASolomko написав:
  klug написав:То ви з абонплатою питання вирішили?
Так.
Коли намагався підключити конс'єрж, виявили проблему з абонкою. Вирішення переклали на менеджера у відділенні, тоді ж вона і повідомила про необхідність переоформити документи.
Оскільки я знаходжусь у Краматорську і не можу відвідати столицю, то вона намагалася зробити без мене. На наступний день мені прийшла СМС із тим, що кредитний ліміт дорівнює нулю. Потім зі мною ніхто не зв'язувався.
Сам перевірив — картка запрацювала на вихід, колцентр уже зміг прийняти заявку на підключення консʼєрж...

Пін-код змінити в банкоматах інших банків неможна. Колцентр кажа, що так і повинно бути.

Тобто абонку повернули? Але при цому поставили ліміт в 0? Скільки часу зайняло від заявки до повернення?
chico
 
Повідомлень: 42
З нами з: 20.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У мене знімати біло нічого. Ліміт так був нульовий.
Затрати на вирішення — 1 тиждень.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:00

Где моя заявка?

ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?
candidat
 
Повідомлень: 483
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:04

  candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?

Судя по общению с поддержкой у них какой-то массовый сбой с этим автоматическим списанием ОМП:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4537493#p4537493
ramaz
 
Повідомлень: 157
З нами з: 12.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:15

Вот чтобы небыло этих приколов с ОМП и нужен СЭП на 2909.
Amid
 
Повідомлень: 880
З нами з: 12.06.08
Подякував: 81 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:19

  Amid написав:Вот чтобы небыло этих приколов с ОМП и нужен СЭП на 2909.

А толку? Я обычно СЭП на 2909 погашаюсь.
В прошлом месяце погасился в ноль, трат по карте после погашения не было. Вчера поступление на карту сразу же списалось в никуда.
ramaz
 
Повідомлень: 157
З нами з: 12.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:27

  Amid написав:Вот чтобы небыло этих приколов с ОМП и нужен СЭП на 2909.


Да тут от нас ничего не зависит. :(
У меня как то по уже погашеной задолжености еще дополнительно с ощадного списало ОМП.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:52

  klug написав:А як капне менше гривні? Пропонуєте зіпсувати собі свята збитками???

А что это значит? Каким образом?
Сумма, которая числится в бонусах, это чистая, или с неё ещё вычтут налог?
reef
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 28.08.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:01

  candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?

А погашали в 0, если да, то все ли траты провелись или некоторые были в блоке?
Просто у Вики есть такой прикол при погашении, если гасишь больше чем провелось по счету, то зачисления не будет пока все покупки не проведутся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 18.05.16
Подякував: 196 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2238223922402241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer, Surz, vitaliian, wig і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5630)
27.12.2018 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.