Так. Коли намагався підключити конс'єрж, виявили проблему з абонкою. Вирішення переклали на менеджера у відділенні, тоді ж вона і повідомила про необхідність переоформити документи. Оскільки я знаходжусь у Краматорську і не можу відвідати столицю, то вона намагалася зробити без мене. На наступний день мені прийшла СМС із тим, що кредитний ліміт дорівнює нулю. Потім зі мною ніхто не зв'язувався. Сам перевірив — картка запрацювала на вихід, колцентр уже зміг прийняти заявку на підключення консʼєрж...
Пін-код змінити в банкоматах інших банків неможна. Колцентр кажа, що так і повинно бути.
Тобто абонку повернули? Але при цому поставили ліміт в 0? Скільки часу зайняло від заявки до повернення?
ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?
candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?
candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?
А погашали в 0, если да, то все ли траты провелись или некоторые были в блоке? Просто у Вики есть такой прикол при погашении, если гасишь больше чем провелось по счету, то зачисления не будет пока все покупки не проведутся.