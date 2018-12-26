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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:27

  Фантом написав:
  candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?

А погашали в 0, если да, то все ли траты провелись или некоторые были в блоке?
Просто у Вики есть такой прикол при погашении, если гасишь больше чем провелось по счету, то зачисления не будет пока все покупки не проведутся.

Последние траты 23 декабря, согласно выписке все проведены 26 декабря.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Закидывал сепом на 2909 вчера долг льготного периода, все зашло без проблем и начисления %. Что такое ОМП?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:13

  Boundless написав:Закидывал сепом на 2909 вчера долг льготного периода, все зашло без проблем и начисления %. Что такое ОМП?

ОМП - обязательный минимальный платеж.
ramaz
 
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