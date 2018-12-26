candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?
А погашали в 0, если да, то все ли траты провелись или некоторые были в блоке? Просто у Вики есть такой прикол при погашении, если гасишь больше чем провелось по счету, то зачисления не будет пока все покупки не проведутся.
Последние траты 23 декабря, согласно выписке все проведены 26 декабря.