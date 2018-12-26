candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?
А погашали в 0, если да, то все ли траты провелись или некоторые были в блоке? Просто у Вики есть такой прикол при погашении, если гасишь больше чем провелось по счету, то зачисления не будет пока все покупки не проведутся.
Последние траты 23 декабря, согласно выписке все проведены 26 декабря.
У меня есть "Ощадний рахунок в гривні" 2620......0001 мне надо перечислить на текущий счет деньги, прямым переводом без транзитника, в отделение сказали, что это вклад и на него нельзя перечислить деньги вообще никак ни на прямую, ни через транзитник, а гор. линия по тел говорит, что можно слать СЭП на него на прямую, зачисление СЭП на этот счет и снятие потом когда мне понадобятся деньги будет без комиссий.
ВОПРОС-дойдут ли деньги и будет ли зачисление и снятие без комиссий
Кто прав, отделение или гор линия, так можно слать или нет, если я укажу при отправке денег с другого банка следующие реквизиты:
МФО банка получателя - 339500 Наименование банка получателя- АТ Таскомбанк ИНН получателя - ......... Номер счета получателя - 2620......0001 ФИО получателя - ................