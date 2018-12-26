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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:27

  Фантом написав:
  candidat написав:ТАС решил кидать клиентов? Вчера была оформлена заявка на перевод средств с 2620 на 2909 внутри пакета Weekend (об этом есть СМС с суммой перевода и кодом подтверждения операции), появился штамп "Прийнято в обробку", а потом заявка бесследно исчезла. В 16:30 был автоматически списан ОМП, а все остальные средства так на 2620 и лежат. Что это за развод?

А погашали в 0, если да, то все ли траты провелись или некоторые были в блоке?
Просто у Вики есть такой прикол при погашении, если гасишь больше чем провелось по счету, то зачисления не будет пока все покупки не проведутся.

Последние траты 23 декабря, согласно выписке все проведены 26 декабря.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Закидывал сепом на 2909 вчера долг льготного периода, все зашло без проблем и начисления %. Что такое ОМП?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:13

  Boundless написав:Закидывал сепом на 2909 вчера долг льготного периода, все зашло без проблем и начисления %. Что такое ОМП?

ОМП - обязательный минимальный платеж.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:54

Ув. TASCOMBANK

Здравствуйте.

У меня есть "Ощадний рахунок в гривні" 2620......0001 мне надо перечислить на текущий счет деньги, прямым переводом без транзитника, в отделение сказали, что это вклад и на него нельзя перечислить деньги вообще никак ни на прямую, ни через транзитник, а гор. линия по тел говорит, что можно слать СЭП на него на прямую, зачисление СЭП на этот счет и снятие потом когда мне понадобятся деньги будет без комиссий.

ВОПРОС-дойдут ли деньги и будет ли зачисление и снятие без комиссий :?:

Кто прав, отделение или гор линия, так можно слать или нет, если я укажу при отправке денег с другого банка следующие реквизиты:

МФО банка получателя - 339500
Наименование банка получателя- АТ Таскомбанк
ИНН получателя - .........
Номер счета получателя - 2620......0001
ФИО получателя - ................
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:04

  Михалыч написав:ВОПРОС-дойдут ли деньги и будет ли зачисление и снятие без комиссий :?:

Кто прав, отделение или гор линия, так можно слать или нет, если я укажу при отправке денег с другого банка следующие реквизиты:

МФО банка получателя - 339500
Наименование ̶б̶а̶н̶к̶а̶ получателя- ФИО получателя
ИНН получателя - .........
Номер счета получателя - 2620......0001

Спокойно шлите, и отделение шлите, горлиния -- рулит! :)
Реки я чуток подправил вам!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:08

clientage

спасибо :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Михалыч, ещё в назначении платежа укажите "Поповнення власними коштами депозиту згідно договіру від ... N". СЭП до 3 робочих дня идет, учитывайте при отправке.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  MASolomko написав:СЭП до 3 робочих дня идет, учитывайте при отправке.

Та лаана, у меня за 30..40мин долетает от Алки, Вальки или Коко :)
А щас вааще есть ТАС2Ю, на суммах до 15К мона смело юзать -- литаить митттттєво :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:26

  MASolomko написав:Михалыч, ещё в назначении платежа укажите "Поповнення власними коштами депозиту згідно договіру від ... N". СЭП до 3 робочих дня идет, учитывайте при отправке.


А если указать, что это например возврат займа, а не пополнение вклада собственными средствами и платеж не от меня, а от другого лица будет ....дойдет?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage, у тебя каналы постоянно в работе, застояться не могут ;) Да и 30..40 минут в мой регламент входит. :D

Ps Получилось зарегистрироваться в ТАСмаркет. Со мной никто не связался, хотя говорили, что свяжутся. :\
Оформлен лучше Приват-маркета, думал там оплата через карту — оказалось нет. Развод какой-то.
MASolomko
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