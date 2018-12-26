Додано: Чет 27 гру, 2018 13:54

Здравствуйте.У меня есть "Ощадний рахунок в гривні" 2620......0001 мне надо перечислить на текущий счет деньги, прямым переводом без транзитника, в отделение сказали, что это вклад и на него нельзя перечислить деньги вообще никак ни на прямую, ни через транзитник, а гор. линия по тел говорит, что можно слать СЭП на него на прямую, зачисление СЭП на этот счет и снятие потом когда мне понадобятся деньги будет без комиссий.ВОПРОС-дойдут ли деньги и будет ли зачисление и снятие без комиссийКто прав, отделение или гор линия, так можно слать или нет, если я укажу при отправке денег с другого банка следующие реквизиты:МФО банка получателя - 339500Наименование банка получателя- АТ ТаскомбанкИНН получателя - .........Номер счета получателя - 2620......0001ФИО получателя - ................