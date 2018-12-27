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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Михалыч написав:А если указать, что это например возврат займа...
Насколько усвоил теорию, то система любит формулировку "собственные средства", если перевод между физлицами.

При возврате займа пусть это укажет: "Перевод личных средств в пользу возврата займа" или что-то в этом духе.
Главное не указывать ничего, что связаное с предпринимательской деятельностью.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:21

Подскажите, пожалуйста, по "Велика п'ятірка" обязательный минимальный платеж 100 грн (п. 7.1.1 Пакета услуг) за кредитный лимит берется только если использовать кредитные средства, или в любом случае?

Вроде как карта кредитная и кредитный лимит есть в обязательном порядке, ОМП, получается, также обязателен, независимо от реального использования кредита?
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:32

  goraidetkmag написав:Подскажите, пожалуйста, по "Велика п'ятірка" обязательный минимальный платеж 100 грн (п. 7.1.1 Пакета услуг) за кредитный лимит берется только если использовать кредитные средства, или в любом случае?

Вроде как карта кредитная и кредитный лимит есть в обязательном порядке, ОМП, получается, также обязателен, независимо от реального использования кредита?


Только если пользовались. Если потратили меньше 100, платите меньше.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Колеги, з Ощадного на Платівку можна знімати цілодобово 7 днів на тиждень ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:36

  maxprofit написав:Колеги, з Ощадного на Платівку можна знімати цілодобово 7 днів на тиждень ?

Можно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:37

ТАС2Ю показує грейс на січень до 28-го:-/ Будьте пильними.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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