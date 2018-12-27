ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:38
Михалыч написав:
А если указать, что это например возврат займа...
Насколько усвоил теорию, то система любит формулировку "собственные средства", если перевод между физлицами.
При возврате займа пусть это укажет: "Перевод личных средств в пользу возврата займа" или что-то в этом духе.
Главное не указывать ничего, что связаное с предпринимательской деятельностью.
MASolomko
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Додано: Чет 27 гру, 2018 18:21
Подскажите, пожалуйста, по "Велика п'ятірка" обязательный минимальный платеж 100 грн (
п. 7.1.1 Пакета услуг
) за кредитный лимит берется только если использовать кредитные средства, или в любом случае?
Вроде как карта кредитная и кредитный лимит есть в обязательном порядке, ОМП, получается, также обязателен, независимо от реального использования кредита?
goraidetkmag
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Додано: Чет 27 гру, 2018 18:32
goraidetkmag написав:
Подскажите, пожалуйста, по "Велика п'ятірка" обязательный минимальный платеж 100 грн (
п. 7.1.1 Пакета услуг
) за кредитный лимит берется только если использовать кредитные средства, или в любом случае?
Вроде как карта кредитная и кредитный лимит есть в обязательном порядке, ОМП, получается, также обязателен, независимо от реального использования кредита?
Только если пользовались. Если потратили меньше 100, платите меньше.
Ivanhoe
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:30
Колеги, з Ощадного на Платівку можна знімати цілодобово 7 днів на тиждень ?
maxprofit
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:36
maxprofit написав:
Колеги, з Ощадного на Платівку можна знімати цілодобово 7 днів на тиждень ?
Можно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:37
ТАС2Ю показує грейс на січень до 28-го:-/ Будьте пильними.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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