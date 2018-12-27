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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:21

Чем отличается https://tas2u.tascombank.ua/ от https://tas24.ua/ ?
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:29

  goraidetkmag написав:Чем отличается https://tas2u.tascombank.ua/ от https://tas24.ua/ ?

первое новый интернет-банк, второе старый, пока не всё работает в новом, поэтому старый тоже функционирует
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:50

По "Велика 5" 0% на снятие налички только в банкоматах Таси, или партнеров тоже?
И какие у Тасиных банкоматов лимиты на разовое снятие?
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:09

Hack-Stock
А в новом нужно снова регистрироваться?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46

Вааау, Виика кэшбэки позаливала :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:57

  clientage написав:Вааау, Виика кэшбэки позаливала :)

А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:59

  Ferlakur написав:
  clientage написав:Вааау, Виика кэшбэки позаливала :)

А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?

Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:09

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:Вааау, Виика кэшбэки позаливала :)

А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?

Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю


То есть в этом году проводок уже не будет? И по Б5 что не провелось (коммуналка), то пропало?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:16

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?

Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю


То есть в этом году проводок уже не будет? И по Б5 что не провелось (коммуналка), то пропало?

Хм, а вполне возможно! Но бум надеяться, шо допроведут Б5 этим годом.
Я принципиально все основные опер-и сделал до 22го, с Б5 весь КБ уже вывел.
Щас вот тока мабилы пополняю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:20

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?

Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю


То есть в этом году проводок уже не будет? И по Б5 что не провелось (коммуналка), то пропало?

Почему пропало? Скинете 30 для верности - 30 и 31 точно ничего не проведут ;-)
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