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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:21
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goraidetkmag
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:29
первое новый интернет-банк, второе старый, пока не всё работает в новом, поэтому старый тоже функционирует
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:50
По "Велика 5" 0% на снятие налички только в банкоматах Таси, или партнеров тоже?
И какие у Тасиных банкоматов лимиты на разовое снятие?
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goraidetkmag
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:09
Hack-Stock
А в новом нужно снова регистрироваться?
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qwerty124
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:46
Вааау, Виика кэшбэки позаливала
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:57
clientage написав:
Вааау, Виика кэшбэки позаливала
А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:59
Ferlakur написав: clientage написав:
Вааау, Виика кэшбэки позаливала
А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?
Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:09
clientage написав: Ferlakur написав: clientage написав:
Вааау, Виика кэшбэки позаливала
А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?
Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю
То есть в этом году проводок уже не будет? И по Б5 что не провелось (коммуналка), то пропало?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:16
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?
Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю
То есть в этом году проводок уже не будет? И по Б5 что не провелось (коммуналка), то пропало?
Хм, а вполне возможно! Но бум надеяться, шо допроведут Б5 этим годом.
Я принципиально все основные опер-и сделал до 22го, с Б5 весь КБ уже вывел.
Щас вот тока мабилы пополняю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:20
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
А вчерашние-сегодняшние непроведенные траты, что? Не дадут бакшиш?
Значит всьооо, в сл. году ток по ним бакшиш будет, ближе к февралю
То есть в этом году проводок уже не будет? И по Б5 что не провелось (коммуналка), то пропало?
Почему пропало? Скинете 30 для верности - 30 и 31 точно ничего не проведут
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Stringer
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