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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:24

некорректно выплачен кешбек

Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
акет
 
Повідомлень: 70
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А за мабилы в Т2Ю сразу на бонусный начисляют? И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
теж не донарахували кешбеку
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:44

  Кащей написав:И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?

Говорят, что уже в следующем году
Интересно другое, а будет ли кешбек по Б5 со следующего года?
Осталось два дня, а инфы нет
Неужели зарубят комсомольский кешбек?
Если таки да, то Б5 на полку :(
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:52

  deneg net написав:
  Кащей написав:И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?

Говорят, что уже в следующем году
Интересно другое, а будет ли кешбек по Б5 со следующего года?
Осталось два дня, а инфы нет
Неужели зарубят комсомольский кешбек?
Если таки да, то Б5 на полку :(

Ставьте вопрос шире: будет ли вообще кешбек :)
Ferlakur
 
Повідомлень: 2899
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Не, ну тогда можно еще шире: будет ли вообще?..
Ведь если нет кешбека, то зачем жить?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Списывайте кешбек сегодня или завтра, чтобы не сгорели.
Начисленный завтра не сгорит
Faceless
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Модератор
 
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