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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:24
Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
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акет
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33
А за мабилы в Т2Ю сразу на бонусный начисляют? И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?
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Кащей
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:40
акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
теж не донарахували кешбеку
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casper12
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:44
Кащей написав:
И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?
Говорят, что уже в следующем году
Интересно другое, а будет ли кешбек по Б5 со следующего года?
Осталось два дня, а инфы нет
Неужели зарубят комсомольский кешбек?
Если таки да, то Б5 на полку
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deneg net
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:52
deneg net написав: Кащей написав:
И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?
Говорят, что уже в следующем году
Интересно другое, а будет ли кешбек по Б5 со следующего года?
Осталось два дня, а инфы нет
Неужели зарубят комсомольский кешбек?
Если таки да, то Б5 на полку
Ставьте вопрос шире: будет ли вообще кешбек
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:21
Не, ну тогда можно еще шире: будет ли вообще?..
Ведь если нет кешбека, то зачем жить?
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Кащей
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40
Списывайте кешбек сегодня или завтра, чтобы не сгорели.
Начисленный завтра не сгорит
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Faceless
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